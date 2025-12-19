憲法法庭判憲訴法違憲 黃國昌：賴總統若一意孤行…革命就是義務

憲法法庭今宣判去年底三讀通過的憲訴法違憲，另3位大法官認為未合法組成的憲法法庭無效。民眾黨主席黃國昌指出，5位大法官作出的是無效判決，且如果賴清德總統決定一意孤行，過這周末民眾黨一定會有所行動，並以太陽花運動為例稱當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救。

黃國昌說，五位綠色大法官所組成的憲法法庭，做成114年憲判字第1號判決，行徑擺明協助賴總統走上獨裁之路。有3位大法官在法庭外提出法律意見書，因為這3位大法官從來就沒有參與未合法組成的憲法法庭，且不是合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，這五位大法官做出的當然不是判決。

黃國昌指出，從美國聯邦最高法院到日本最高裁判所、南韓最高法院、歐洲捷克憲法法院，每一個憲法法院都有最低人數要求。去年修正的憲訴法毫無違憲問題，大法官要遵守相關規定才能做判決，按照這5位大法官今天所作出的判決，他們認為新的憲訴法違憲，為什麼連舊的憲法都不遵守？

黃國昌表示，依照修正前憲訴法規定，要做成判決，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，現在有8位大法官，最起碼有6位大法官參與評議。憲法法院今被這5位綠色大法官給拆了，不遵守新法的規定、也不遵守舊法規定，一切他們說的算，新法舊法都不能拘束他們「憲法什麼時候給你們這種滔天權利？」

至於是否後續有反制作為，黃國昌說，民眾黨一定會有反制作為，這5位大法官可能覺得薪水照領、躲在司法院裡，賴總統會派軍隊、派警察保護他們，人民、立法院拿他們沒有辦法，過了這個週末，如果賴總統決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動，並指當年太陽花運動，指當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救，看這5位大法官要繼續秀下限到什麼時候。