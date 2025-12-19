憲法法庭停擺1年復活 醫怒嗆大法官：配合當權者亂搞「數學都不會算」

行政院長卓榮泰不副署，遭藍白立委移請監察院彈劾，今更由5名大法官釋憲恢復憲法法庭。時事評論家、醫師沈政男痛批，現在台灣就是行政獨裁、司法掏空，怒嗆5名大法官「根本配合當權者在亂搞」，連8的3分之2等於多少都不會算。

沈政男指出，數月前，大罷免運動搞得如火如荼，當時反對黨痛批賴清德走向獨裁，賴嗤之以鼻，如今卓對財劃法不只拒絕副署，還汙衊為違憲惡法，挑釁在野黨「提不信任案倒閣」，嘴臉傲慢、指鹿為馬，不折不扣是行政獨裁的醜惡展演。

卓榮泰竟洋洋得意說若被倒閣將是民主勳章，還自封為憲法守護神，既然從總統、行政院長到司法人員都放棄是非善惡的判斷力，於是被意識形態挑起政治狂熱的黨派支持者，不願做沉默的大眾，而淪為「平凡的邪惡」共犯。

他進一步表示，台灣現在也產生憲政僵局，連要不要副署要看卓的意見，出現夸言護憲愛國，實際上正在走向行政獨裁的狂人，奉勸所有學法、知法、司法的人士，莫做獨裁者的幫兇，更送給民進黨一句話「當獨裁成為事實，革命就是義務」。

而憲法法庭今天只有5名大法官，竟然宣判憲法訴訟法評議新門檻違憲，沈政男表示，不講新法，光是舊法的3分之2以上門檻，以現有8名大法官來算，應有5.3人出席，請問那個0.3人呢？

他痛批，現在台灣就是行政獨裁、司法掏空，並怒嗆那5名大法官「根本就是配合當權者在亂搞」，還是你們連8的3分之2等於多少都不會算？