憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍怒轟：賴清德準備戒嚴？

5位大法官今宣告憲訴法修正條文違憲失效，遭其他3名大法官質疑5人組成憲法法庭不合法、判決無效。新黨北市議員侯漢廷今批無法無天，反問立法院三分之二才能罷免總統，可不可說綠營不參加，就把藍白60席當總額？藍營質疑，賴清德總統準備要戒嚴了？

國民黨議員楊植斗今在臉書發文，除非是適用簡易庭的輕罪、小案，不然法院要作成判決前，應該要多方聽取資料和證據，要求原告、被告說明。一般的法庭如此，更何況是憲法法庭？

楊植斗說，由於賴清德不積極提名受立法院信任的大法官人選，目前大法官的人數並不足以開庭，但大法官們卻未經公開言詞辯論及說明會，就宣判憲訴法違憲，這根本是笑話一場。裁判人數不足、沒有公開辯論，大法官竟然可以下判決？現在行政權跟司法權全都跟代表民意的立法權對著幹，賴清德準備要戒嚴了嗎？

侯漢廷也發文，釋字499告訴我們，若修憲者亂修，還有大法官。但若大法官亂來怎麼辦？無人制衡。僅存的5名大法官，在人數不足下違法召開憲法法庭，宣告憲訴法違憲。

他說，新版憲訴法要求大法官須總額15人的三分之二，即10人開會評議並同意，而評議大法官不得低於10人，當前僅剩8人，故無法開會；依照舊法也要總額三分之二，即10人開會，總額過半8人同意。依照現有人數8人，必須6人開會。

侯漢廷指出，現在5名大法官不甩新法、舊法，自己開會評議，並稱拒絕的3名大法官，「應不計入現有總額」，所以現有總額就是「5位大法官」。照此邏輯，未來多數大法官拒絕開會，只有1名大法官認為違憲要開，那麼不開的就不是總額，總額只有1名，1人就能宣判？「那麼立法院三分之二才能罷免總統，可不可以說綠營不參加，就把藍白60席當總額？」