憲訴法判違憲 新藍圖批：司法政變、憲政最黑暗一天

憲法法庭今下午作出「114年憲判字第1號判決」，宣告立法院三讀通過的「憲法訴訟法」修正案違憲。由泛藍議員組成的新藍圖連線痛批此舉是「司法政變」，直指5名大法官以「司法自救」之名，實則護航執政黨，踐踏憲法權力分立原則，堪稱台灣憲政史最黑暗的一天。

新北市議員陳偉杰表示，立法院去年底修法，要求大法官評議門檻回歸憲法所定15人總額精神，目的在於防止「少數大法官決定國家重大政策」的獨裁風險；然而，憲法法庭卻在僅剩8名大法官、且內部意見分歧的情況下，由5人多數決宣告限制其權力的法律違憲，形同「球員兼裁判」、「自肥自救」，完全無視民主制度中監督與制衡的核心原則。

新北市議員蔡淑君質疑，大法官所主張的「司法自救權」於憲法中並無明文依據，司法權不應在涉及自身權益時，恣意推翻立法權所制定的組織規則。她認為，該判決形同宣告司法權凌駕於民意之上，讓少數大法官成為不受制衡的「法律貴族」，台灣恐正式步入「司法專制」的黑暗時期。

新北市議員呂家愷指出，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美已提出不同意見書，明確指出憲法法庭不應在缺乏法律授權下，自行創設「程序自主權」對抗立法院的組織立法權。他強調，若大法官可自行決定開會與表決門檻，立法權對司法權的監督功能將全面瓦解；在現有人數僅剩8人、不到法定總額半數的情況下，仍強行審理涉及自身職權門檻的案件，本身就存在嚴重的迴避與合法性爭議。

桃園市議員張碩芳也指出，司法權的行使必須具備高度民主正當性，若僅由極少數大法官，即可推翻代表多數民意的立法決定，將導致權力失衡。他批評，這項判決已讓憲法法庭淪為執政黨的「法律側翼」，喪失作為憲法守護者應有的獨立性。