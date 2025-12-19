在野批大法官淪賴總統打手 陳培瑜：若獨裁所有人應都會被消失

憲法法庭今宣判去年底三讀通過的憲訴法違憲，不過憲法法庭8名大法官中有3名拒絕參與，遭從總額剔除，在野黨批評大法官淪為賴清德總統的打手。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，如果台灣是一個獨裁、帝制的社會，今上午議場結束後，「他們所有人應該都會被消失，但他們沒有。」

民進黨立院黨團下午開記者會，被問及在野黨批評大法官成為賴總統戒嚴的打手，陳培瑜說，什麼事情都劍指賴總統，絕對是最容易推卸的方法，也是最好用的遮羞布。藍白對於判決結果不滿意，難道是因為不開心看到人民權益得伸張？不願意看到人民的案子，在等待憲法庭協助？

陳培瑜說，在野黨今上午還在議場前提出所謂的反獨裁記者會，如果台灣今天是一個獨裁、帝制的社會，今上午議場結束後，所有人應該都會被消失，如同在中國天安門前面做出一樣的事情，應該都會被消失，「但他們沒有被消失」，下午還開開心心開記者會講這件事。

「台灣絕對不是一個獨裁社會。」陳培瑜說，憲法法庭後續還可以協助審理相關的彈劾案，如果彈劾案得以審理，這也是這一次憲判的重要作用，「我想他們非常清楚，這就只是話術、只是遮羞布，操弄人民對程序不理解的重點而已。」

民進黨團幹事長鍾佳濱也補充，在野黨清楚今日主張要對現任總統提出彈劾，就算彈劾案成立也要回到憲法法庭的審理，因此在野黨的彈劾案得以審理，這也是這憲判重要的作用。

媒體追問，行政院長卓榮泰日前媒體專訪時說對年改法案不會覆議、不會副署，如今現在憲法庭復活，是否也會支持政院持續採取不副署的方式來面對憲政爭議？且民進黨今年8月曾申請憲法訴訟，會有解套空間？

鍾佳濱未正面回應地說，根據今日憲判結果，未來的憲法庭將依原來憲法訴訟法重新運作，因此憲政機關間的爭議就得以有效仲裁，這是一開始各憲政機關都清楚表達的態度，民進黨雖然是國會少數，但也一再強調，希望憲法庭能作為憲政機關爭議間，有效仲裁的合憲手段。