影／憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍綠黨團各說各話

藍白立委去年聯手修正憲訴法，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」立法院去年10月三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭停擺近一年後，今天下午3時「突襲」宣判憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

國民黨團下午舉行記者會，立委翁曉玲與羅智強拿著「司法獨裁，獨裁元年」的手板抗議，翁曉玲表示，大法官淪為賴政府獨裁者的鷹犬，更稱台灣要進入「納粹時代」，她還強調，這是違憲、違法的判決，沒有必要遵守，翁曉玲痛批，看到只有五位大法官參與審議，當中還有一位針對部分理由提出不同意見，「四位大法官宣告違憲，這不是很可恥的事？」

民進黨團也舉行記者會聲援大法官的判決，立委鍾佳濱表示，不管是五位還是三位大法官，他們都認同依修法前的憲法訴訟法的原條文來進行，依修法前的憲法訴訟法第30條，評決應有現有人數三分之二以上出席，所謂的現有人數如果結合憲法訴訟法第12條，要將迴避的人數排除在現有人數的基礎之外，所以現有人數八名，迴避三名，所以現有人數的總額為五名。