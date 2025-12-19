5名大法官救活憲法法庭遭質疑正當性 綠黨團：做出的是合憲決定

憲法法庭今做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有重大瑕疵，違背憲法正當程序。不過現行8名大法官僅5名釋憲，遭質疑合法性。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，大法官履行憲法職權不受影響，且符合現有總額三分之二規定，「評議大法官都全參與，因此做出的是合憲決定。」

民進黨團今下午開「回應憲法法庭判決」記者會，鍾佳濱表示，判決公布讓人非常欣慰，人民憲法權益重獲保障。在過去憲訴法經歷過國會多數濫權修改後，憲法法庭一度陷入運作困難，這段期間總共有人民申請釋憲案432件，只有96件獲受理，其他人民權益如何獲得救濟？

民進黨團副書記長范雲舉例，2024年民進黨執政，憲法法庭通過代理教師釋憲案，要求行政院教育部保障代理教師的勞動權益，2017年也是民進黨執政時，大法官通過婚姻平權釋憲案，讓同性別的兩個人可在台灣這塊土地上，不只相愛也能成婚。1996年國民黨執政，因為兩位離婚的女人站出來提起釋憲，促成「釋字410號」，改變民法第1017條規定，從這些歷史可以看到，大法官憲法法庭不論是誰執政，都證明一直在限縮其他的憲政機關，最重要的是為人民伸張權益。

媒體提問，5位大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」後，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，遭質疑8位的三分之二以上參與評議是6位，而這次只有5位。

鍾佳濱說，大法官履行憲法職權不受影響。關於憲法訴訟法原行條文第30條，應有現有總額三分之二以上出席，這裡面還要結合第12條迴避的規定。就憲判內容很清楚，應將這次參與評議的五位大法官認為是應有總額，而另外3位大法官是屬於第12條上的自行迴避。結合到憲法訴訟法第30條，「這符合現有總額三分之二的規定，評議的大法官都全數參與，因此做出的是合憲的決定。」

鍾佳濱近一步說明，不管是5位還是3位大法官，都認同依修法前的憲法訴訟法原條文來進行，依修法前的憲訴法30條，現有人數三分之二以上出席，現有人數如果結合憲訴法第12條，要將迴避的人數排除在現有人數的技術之外，「現有人數8名，迴避3名，現有人數總額為5名」，憲判已說明不管是3名，還是這5名參與評決大法官，都認為應依照修正前的憲訴法第30條規定參與評決人數。