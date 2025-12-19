憲法法庭宣告憲訴法違憲 國民黨團轟：大法官淪賴總統獨裁鷹犬
五位大法官今宣告憲訴法修正條文違憲無效。國民黨立院黨團舉行記者會轟大法官淪為賴清德總統獨裁鷹犬，黨團書記長羅智強說，賴清德總統變袁世凱，大法官成籌安會，有一個想要當袁世凱的賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會。1915年袁世凱想當皇帝，有6位政界人士組成籌安會公開支持，現在更絕，5個大法官就變籌安會。另3位大法官都已經站出來反對的情況下，5位大法官逾越合法憲法法庭該有的人數，做出真正違憲、誣指立法院違憲的超級違憲判決，為了跟「賴皇帝」宣示效忠，告訴皇上不用怕，不但可以不執行、不副署、不公布法律，有他們在，立法院過的所有法律都宣布違憲。
羅智強說，國民黨嚴厲譴責這5位違法判決的大法官，對賴清德的彈劾已經啟動，也要把這5位大法官一併告訴國人，滿朝賴皮的官員用死豬不怕滾水燙的違憲精神，為賴清德鋪大皇帝的紅地毯，憲政時刻守護憲法，人人有責。
針對如何因應，羅智強說，優先就是啟動彈劾總統，大家知道所有的無賴源頭就是為了要討好這位「無賴總統」，大法官自甘墮落，不管按照新舊版憲訴法，都是違法的，更加堅定接下來在全國展開彈劾總統的公聽會，告訴國人，憲政時刻必須站出來守護。
