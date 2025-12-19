憲法法庭宣告憲訴法違憲 國民黨團轟：大法官淪賴總統獨裁鷹犬

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團下午舉行記者會，立委翁曉玲（左）與羅智強（右）拿著「司法獨裁，獨裁元年」的手板抗議。記者邱德祥／攝影
國民黨團下午舉行記者會，立委翁曉玲（左）與羅智強（右）拿著「司法獨裁，獨裁元年」的手板抗議。記者邱德祥／攝影

五位大法官今宣告憲訴法修正條文違憲無效。國民黨立院黨團舉行記者會轟大法官淪為賴清德總統獨裁鷹犬，黨團書記長羅智強說，賴清德總統變袁世凱，大法官成籌安會，有一個想要當袁世凱的賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會。1915年袁世凱想當皇帝，有6位政界人士組成籌安會公開支持，現在更絕，5個大法官就變籌安會。另3位大法官都已經站出來反對的情況下，5位大法官逾越合法憲法法庭該有的人數，做出真正違憲、誣指立法院違憲的超級違憲判決，為了跟「賴皇帝」宣示效忠，告訴皇上不用怕，不但可以不執行、不副署、不公布法律，有他們在，立法院過的所有法律都宣布違憲。

羅智強說，國民黨嚴厲譴責這5位違法判決的大法官，對賴清德的彈劾已經啟動，也要把這5位大法官一併告訴國人，滿朝賴皮的官員用死豬不怕滾水燙的違憲精神，為賴清德鋪大皇帝的紅地毯，憲政時刻守護憲法，人人有責。

針對如何因應，羅智強說，優先就是啟動彈劾總統，大家知道所有的無賴源頭就是為了要討好這位「無賴總統」，大法官自甘墮落，不管按照新舊版憲訴法，都是違法的，更加堅定接下來在全國展開彈劾總統的公聽會，告訴國人，憲政時刻必須站出來守護。

5名大法官今為憲法判決宣告憲訴法修正條文違憲，國民黨立院黨團舉行記者會抨擊大法官已淪賴總統獨裁鷹犬。記者屈彥辰／攝影
5名大法官今為憲法判決宣告憲訴法修正條文違憲，國民黨立院黨團舉行記者會抨擊大法官已淪賴總統獨裁鷹犬。記者屈彥辰／攝影

憲法法庭 憲訴法 羅智強 賴清德 大法官 國民黨

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

黃國昌：提彈劾要賴清德立院說明 誰允許毀憲帶台走向獨裁？

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

規定總統2個月內補提大法官 憲法法庭：逾越憲法

憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲。憲法法庭認為，憲訴法修法規定總統應於2個月內補足大法官提名，以法律課予總統憲法所未規定的...

憲法法庭判憲訴法違憲 黃國昌：賴總統若一意孤行…革命就是義務

憲法法庭今宣判去年底三讀通過的憲訴法違憲，另3位大法官認為未合法組成的憲法法庭無效。民眾黨主席黃國昌指出，5位大法官作出...

