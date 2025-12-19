憲訴法被宣告違憲 翁曉玲：大法官違法無效判決不需遵守

立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，並經總統公布施行，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，但現任僅8名大法官，5名大法官逕自為憲法判決宣告憲訴法修正條文違憲。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，立委翁曉玲說，不符合目前法律規定的所有憲法判決都是違憲無效的判決，國人不需要遵守。

5位大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」，宣告憲訴法修正條文違憲，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官隨即共同提出不同意該判決的公開法律意見書，指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。

翁曉玲說，看來以後所有重要的憲法解釋只會有5位大法官參與評議，過半數大法官即2到3位大法官就可決定釋憲案是合憲或違憲。在所有民主國家的憲法法庭，絕不允許極少數大法官主導，此次判決裡，她認為不妥的是介入立法院立法程序的自主權，雞蛋裡挑骨頭，說二讀、三讀程序有瑕疵，所以修法有問題。

翁曉玲表示，敬告這5位大法官看看過去的憲法判決，是否對於立法程序、立法自主權的部分，予以尊重，何況在上次的立法程序當中 並無出現瑕疵。大法官做成這樣的判決，只證明大法官淪為賴政府獨裁者的鷹犬，就是要捍衛賴清德的獨裁權，遂行獨裁者的意志。

翁曉玲表示，她對大法官的判決感到非常遺憾，若認為憲訴法違憲，為何不提早做，現在出了這麼荒謬的憲法判決，完全無法說服所有法界人士、社會大眾。

翁曉玲表示，目前有五個重大法案仍在憲法法庭繫屬中，包含公職人員選罷法、114年度中央政府總預算案、之前修正通過的財劃法、警察人員人事條例修正案以及軍人加薪修正案，可以預期大法官會隨著行政院認為是違憲就宣告違憲，只要是賴政府不喜歡、不滿意的法案，行政院就會進一步提出釋憲，由大法官一一做違憲判決，今日是中華民國憲政史上最黑暗的一天。中華民國真的是要走向納粹時代了嗎，所有的法律、權力都是由執政者一把抓，還有五權分立嗎？只有一權就是總統的獨裁權。

翁曉玲說，就算是依照舊版憲訴法，也須有8位大法官當中3分之2出席，即有6位大法官參與評議，2分之1以上做成合憲或違憲同意，憲法判決才能做成。對於違憲違法的判決，沒有必要遵守。沒有參與的3位大法官，已聯合指控這5位做成的憲法判決是無效、違法、違憲的判決，不符合目前法律規定的所有憲法判決都是違憲無效的判決，國人不需要遵守。