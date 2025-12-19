舊法也要6位大法官才能判決 黃國昌：5位綠色大法官拆了憲法法庭

立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」，限制憲法法庭作成判決及暫時處分裁定須10位以上大法官參與評議，但今日遭憲法法庭判決違憲。民眾黨主席黃國昌表示，就算依照舊法也要有6位大法官參與評議才能判決，今作出判決的5位綠色大法官，步上賴清德總統的後塵，成帶頭違憲的作亂者，親手拆了憲法法庭，台灣正邁向綠色獨裁。

黃國昌說，今天下午，5位綠色大法官聲稱去年修正的憲法訴訟法要求最低人數的修正是違憲的，所以主張大法官不受新法的拘束。這種態度，根本已經步上賴清德的後塵，不僅不是憲法守護者，而是帶頭違憲的作亂者。

黃國昌說，更離譜的是，即使是按照修正前的「憲法訴訟法」規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議」。也就是，依照舊法，也至少要有6位大法官參與評議才能判決。結果，這5位綠色大法官連舊法都不願遵守，這不僅是自打臉，根本就是擺出一副「我說了算」的獨裁嘴臉。

黃國昌批評，今天，這五位綠色大法官親手拆了憲法法庭！