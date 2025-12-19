聽新聞
5大法官宣告憲訴法修正違憲 王鴻薇怒批司法潰堤：憲法法庭變違法法庭
立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」，限制憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，但今日遭憲法法庭判決違憲。國民黨立委王鴻薇批評，司法潰堤，憲法法庭變違法法庭。
王鴻薇在臉書表示，憲法法庭違法宣判憲訴法違憲，僅有5名的大法官，居然可以做出違憲決議．而且還是限制自己判決的法律，「違法判決，判決法律違法。」
王鴻薇說，她要非常肯定蔡宗珍大法官、楊惠欽大法官、朱富美大法官「拒絕同流合汙，拒絕參加判決」，這3位是司法最後的良心。
王鴻薇說，其他這些「法綠人」為了民進黨，還要糟蹋中華民國到什麼地步？這個是告訴大家，以後都不用守法了，我國司法最高機關都帶頭違法。
