5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名大法官進行憲法解釋，宣告憲訴法修正條文違憲無效。律師葉慶元直呼「狂」，果然司法之權操諸君上。

葉慶元說，我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官⋯⋯組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。

葉慶元指出，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元表示，此次判決，只有五位大法官具名，另外三位大法官（包括蔡宗珍大法官）顯然拒絕參與，也不願意提出不同意見書，顯見另外三位大法官完全不認同此一判決的程序正當性。

