史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效恐有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭今判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。特別的是，本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名認為現今不能組成合法的憲法法庭而拒絕評議的大法官，僅有司法院代理院長謝銘洋等5名大法官作成判決，恐引發爭議。

憲法法庭判決指出，立法者不能以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，但若因迴避導致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判。

判決表示，當然更不能因部分大法官持續拒絕參與評議的事實，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，也非憲法所允許。從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。

憲法法庭指出，鑑於去年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，導致自同年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。

判決指出，若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法庭庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本案及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，應將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。