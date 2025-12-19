快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效恐有爭議

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭今判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。特別的是，本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名認為現今不能組成合法的憲法法庭而拒絕評議的大法官，僅有司法院代理院長謝銘洋等5名大法官作成判決，恐引發爭議。

憲法法庭判決指出，立法者不能以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，但若因迴避導致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判。

判決表示，當然更不能因部分大法官持續拒絕參與評議的事實，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，也非憲法所允許。從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。

憲法法庭指出，鑑於去年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，導致自同年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。

判決指出，若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法庭庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本案及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，應將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。

憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

國會亂政的毀憲指南！斯洛伐克與台灣受威脅的司法獨立

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

憲法法庭下午3時舉行憲訴法判決記者會

自救？憲法訴訟法修正案恐逆轉 憲法法庭今年首件判決下午3點出爐

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效恐有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

舊法也要6位大法官才能判決 黃國昌：5位綠色大法官拆了憲法法庭

立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」，限制憲法法庭作成判決及暫時處分裁定須10位以上大法官參與評議，但今日遭憲法法庭判決...

憲法法庭大復活 吳思瑤：正義會遲到但一定會到

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。