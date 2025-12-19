快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）下午出席憲法法庭判決記者會。記者蘇健忠／攝影
憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）與司法院新聞及法治宣導處處長吳定亞（右）下午出席憲法法庭判決記者會。記者蘇健忠／攝影

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於2個月內補足提名，參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭停擺近一年後，今下午3時判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

藍白立委去年聯手修正憲訴法，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」

第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。

現今大法官僅有8人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，也全被立法院封殺，依照現行法律，憲法法庭無法評議、作判決或暫時處分。憲法法庭自去年10月28日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已逾400天沒有產出任何一號判決。

賴清德今年1月23日公布憲訴法修正條文，同年1月25日正式生效，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件，並於兩天之後裁定受理。憲法法庭於今日判決之前，並沒有針對憲法訴訟法召開過公開的言詞辯論或說明會，即於今日「突襲」宣判。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

自救？憲法訴訟法修正案恐逆轉 憲法法庭今年首件判決下午3點出爐

賴總統談AI布局：2040年培育50萬人才、百萬企業升級轉型

【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

黃國昌：提彈劾要賴清德立院說明 誰允許毀憲帶台走向獨裁？

相關新聞

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後...

憲法法庭停擺一年正式復活！藍白版憲法訴訟法修正案被宣告「違憲」

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，規定大法官未達15人，總統應於...

史上首例！憲法法庭排除異議者 5大法官宣告憲訴法違憲失效恐有爭議

在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大...

5位大法官直接宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過「憲法訴訟法」修正案，在新版憲訴法下，現行餘8位大法官無法做出憲法判決，不過今日五名...

舊法也要6位大法官才能判決 黃國昌：5位綠色大法官拆了憲法法庭

立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」，限制憲法法庭作成判決及暫時處分裁定須10位以上大法官參與評議，但今日遭憲法法庭判決...

憲法法庭大復活 吳思瑤：正義會遲到但一定會到

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。