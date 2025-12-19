自救？憲法訴訟法修正案恐逆轉 憲法法庭今年首件判決下午3點出爐

在野立委去年修正憲法訴訟法，立法院去年10月20日三讀通過，賴清德總統於今年1月公布施行，憲法法庭也因此停擺近一年。憲法法庭宣布今天下午3時將作成114憲判字第一號判決，將宣示憲法訴訟法修正案的判決。

藍白立委聯手修正憲訴法，於第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。

現今大法官僅有8人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，也全被立法院封殺，依照現行法律，憲法法庭無法評議、作判決或暫時處分。憲法法庭自去年10月28日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已逾400天沒有產出任何一號判決。

賴清德今年1月23日公布憲訴法修正條文，同年1月25日正式生效，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件，並於兩天之後裁定受理。