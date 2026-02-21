冷眼集／要民眾評理？極盡情勒恐遭反噬

賴政府執政以來，朝野對抗不曾和緩，除了賴清德作為「少數總統」常不假辭色批評在野黨，行政院長卓榮泰更是自我陶醉在「覆議院長」、「不副署閣揆」的名號 。眼看立院新會期就要開議，卓揆可望留任，「賴卓體制」一日不變，朝野對立僵局恐也暫時無解。

外界批賴政府傲慢，但民代出身的賴總統始終認為，主動挑起爭議的是在野黨而非執政黨；他認為藍白不斷挑戰「民主底線」，若民進黨政府妥協，違背民主精神，國人難以接受。

今年春節前夕，賴總統視察台北郵局時，批評藍白阻擾國防採購特別條例草案，卻用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，也修改黨產條例，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。賴總統並曾在今年元旦談話中重批在野對他提出彈劾是「浪費時間」，呼籲藍白該「辦正事」。

由於國會「朝小野大」，若要比人頭，綠營比不過藍白，因此，賴總統除了祭出政院覆議、聲請釋憲及暫時處分、閣揆不副署等強硬手段反制在野黨，近來更進一步「訴諸民眾」，主張讓人民來評理「做公親」；甚至，在對美軍購上，更與川普政府、美國親台國會議員一搭一唱。

年底九合一選舉，藍白面臨極大的壓力，不在話下。但在野黨為人民把關預算本是天經地義，且若較諸民進黨以往阻攔總預算及軍購預算的「前科」及狠勁，藍白迄今僅採拖延戰術，恐怕還是小巫見大巫；況且民眾黨立院黨團已同意讓政院版國防特別條例草案付委、併案審查，展望立院新會期，就看政院版草案能否禁得起外界檢驗？

對民進黨人士而言，年底選舉可以借力使力，無非以國安之名，看準民眾不能接受在野黨的「惡意作為」，這也是賴總統所謂「希望全國民眾能夠評評理」的意涵；但民眾難道可以接受「花了大錢，卻看不見武器」凱子軍購？極盡情勒的結果，只會被民意反噬，人民自然會用選票來評理。