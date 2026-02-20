軍購預算卡關 黃國昌指明通過條件：無法容忍空白支票
賴清德總統過年參拜行程不忘呼籲朝野通過1.25兆元軍購特別條例，台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣走春，他說，民眾黨支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容忍國防軍購開出一張空白支票，在美方還沒宣布同意要賣何種軍購項目給台灣之前，民眾黨將扮演好監督角色。
黃國昌今到彰化縣二林鎮，陪民眾黨提名縣議員參選人洪雅玲向民眾拜年，被記者問到1.25兆元軍購特別預算在國會卡關時，他說，台灣民眾黨立場向來清楚，支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容許開一張空白支票，因此台灣民眾黨早就提出台灣民眾黨版軍購特別條例，針對美方已宣布台灣需要的軍購，都在這個版本條例中。
黃國昌又說，至於美方會不會有第二輪的軍購項目宣布，台灣民眾黨會審慎加以觀察，因為如果連美方都還沒宣布要賣台灣什麼樣子的軍購項目，台灣國會會扮演好理性監督角色，所以他還是要呼籲政府面對國防經費增加時，在強化台灣自主防衛能力的同時，也要站在台灣人民的立場把守台灣人民的納稅錢。
