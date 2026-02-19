影／再提國防預算 賴總統：不要因為中國的威脅 我們的後腳就軟了

賴清德總統今天近中午到台中市元保宮參拜，發送福袋，他表示，台灣國防特別預算1.25兆，分8年，1年1千多億，國家絕對負擔得起，台海和平穩定不可能台灣完全不出力；他喊話要大家對國家要有信心，不要因為中國的威脅，我們的後腳就軟了，大家要有勇氣，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統表示，他和前總統蔡英文前後總統10年期間，讓國家更安全，國防預算不斷調整增加，向國際社會宣誓，台灣絕對有能力守護國家安全，維持台海和平的決心。

他說，美國發表國家安全戰略報告，重點在美國要確保本土安全，打造黃金球，處理國家周邊種種問題，避免未來共產主義，威權社會對美國的威脅，力量移到印台地區，主要目的在阻擋中國勢力向外擴張，對台灣安全非常有幫助。

賴總統說，七大工業國領袖，每次會議不約而同的共同結論，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，不准任何國家以武力或威脅改變台海現狀，這是國際發展的局勢，包括日本首相高市草苗在國會質詢時講很清楚，台海和平不只是台灣面對，更是全世界民主國家手牽手要確保的台灣安全。

賴總統表示，美國報告中提到集體防禦，責任分攤，印台國家團結合作，所以美國國防預算今年一兆美金，日本國防預算1.8兆台幣，韓國今年1.4兆台幣，台灣國防特別預算1.25兆，分8年，1年1千多億，國家絕對負擔得起，不可能台灣安全，台海和平穩定，台灣完全不出力，他呼籲大家對國家要有信心，不要因為中國的威脅，我們的後腳就軟了，大家要有勇氣，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統今天上午10點到台中龍井區新庄永順宮參拜及發放福袋，他感謝大家認真打拚推動國家進步、經濟繁榮發展，他說，台灣去年整體經濟成長率達8.68%，遠超日、韓、美及中國，行政院主計總處估計今年經濟成長率約7.71%，國際財經單位則估計可能超過8%，台灣表現良好，呼籲大家要對國家有信心，對台灣要有信心，未來他將加強國防、打造台灣之盾，強化人工智慧整體運用及推動國防產業，尤其要拜託台中，因為台中是機械工業的大本營。

頼總統說，未來會更好，因全民智慧化時代來臨，高科技產業會繼續發展，台灣對美國關稅談出好成績，過去日韓因與美國簽定自由貿易協定，產品外銷美國稅金較低，我們中小企業的產品銷美國關稅較高，現在拉平，大家都是15%，無形中與日韓競爭占據有利地位，未來高科技會更進步，傳統產業也蓄勢待發，兩個引擎在推動台經濟進步。