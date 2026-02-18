軍購預算 賴總統喊話在野盡快通過

昨天是馬年大年初一，賴清德總統行程滿檔趕赴各地廟宇參拜，致詞主軸都放在去年台灣經濟大好。賴總統昨首場行程前往台北市艋舺龍山寺參拜發放發財金，他致詞時提及，台灣去年經濟及台股表現亮眼，今年要在該基礎上繼續努力，他呼籲在野，總預算、國防特別預算應盡快通過，政府才有力量繼續發展、照顧人民，「要為國家、人民設想。」

至於立法院長韓國瑜與副院長江啟臣前天發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。民眾黨主席黃國昌說，創黨主席柯文哲於二○二四年總統大選期間率先提出國防經費應達ＧＤＰ百分之三，而今年度國防預算約四千五百億元，已超過ＧＤＰ百分之三。至於美方對台軍售項目，只要經美國國會通過並同意出售，相關清單也已納入民眾黨提出的國防特別條例範圍，未來若有新增項目，將依台灣國防需求理性審查。

柯文哲說，國家安全需花錢但要花得有意義，各黨提軍購案在立院討論後選出最好版本。

賴總統說，今年最重要工作，就是要利用各行各業過去一年打拚、發展經濟成果，繼續拚經濟，去年經濟、股票表現很好，一定要把握基礎繼續發揮下去，呼籲立法院開議盡快通過國家總預算，這樣才能讓經濟更有力量進步，政府才能更有力量照顧人民。

賴總統也強調，國防總預算也應盡快通過，賺再多錢如果沒有國防來保護國家安全也不夠安全，呼籲朝野要為國家、人民設想。

賴總統昨天下午也在嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年。賴總統重申，去年台灣經濟成長率達百分之八點六五，優於美、日、韓等國，股市也站上三萬三千點，預估今年經濟情勢會愈來愈好，未來政府將持續強化國防、推動經濟建設並落實各項社會福利，讓經濟進步的果實由全民共享。

賴總統最後一站則來到台南麻豆代天府發放「一元福袋」。他說，這次台美關稅談判，台灣半導體及衍生產品納入最優惠稅率，這讓許多國家相當羨慕，農產品部分守住很多品項，美國稻米、雞肉進口關稅沒調降，對台灣農民有保障，台南關係最密切的蝴蝶蘭銷往美國零關稅，「可說得到很大利益」。