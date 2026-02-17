軍購特別預算 扁政府曾遭69度封殺

立法院在野黨杯葛付委一點二五兆元軍購特別預算，昨因立法院正副院長的共同聲明露出曙光。事實上，廿年前陳水扁政府推動六一○八億元的三大軍購特別預算，採購潛艦、愛國者三型飛彈、Ｐ–3Ｃ反潛巡邏機時，在野黨質疑火力之強，比今日有過之無不及，軍購案連遭兩屆立委六十九度封殺。

前總統陳水扁日前表示，他非常同情賴總統的處境，賴面對比他更惡劣的政治環境。回顧陳水扁執政時提出六一○八億元軍購特別預算，數字空前，引起在野黨猛批，預算折衝過程暴露金額嚴重高估。

時任立法院長王金平率朝野立委赴美了解軍購內容。立委返國後表示，美方估計八艘潛艦連同訓練等費用約六十億至一百億美元，特別預算有下修一千億元空間。同年底立院改選，泛綠仍未過半，政院再度通過軍購特別條例與預算案，金額下修為四千八百億元，仍遭在野杯葛。

行政院會撤回草案，新版特別預算條例再降為三千四百億元，愛國者飛彈轉為年度預算，潛艦與Ｐ–3Ｃ也將部分款項轉為年度預算。王金平表態支持付委，親民黨團仍堅決反對。時任駐美代表李大維返台向在野黨傳達美方態度，稱美方從未要求台灣用特別預算編列，而是國防預算提高到ＧＤＰ的百分之三；因應立委意見，國防部將Ｐ–3Ｃ轉列特別預算額度下修到二九九○億元。

2004年9月24日，立委秦慧珠在總質詢時，當場撕毀國防部「少喝珍奶換軍購」說帖。國防部長李傑（右）則說，國軍有史以來從沒為了一個軍購案像這樣痛苦過。圖／ 聯合報系資料照片

陳水扁接見美國眾議員時透露，若各界對特別預算有意見，也可重視立法院看法，改為一般年度預算，「只要能夠審查通過，都是我們樂見」。三大軍購最後轉列年度預算，行政院撤回軍購特別預算條例，「六一○八億特別預算」走入歷史；軍購特別預算最終化整為零，軍方可謂失了面子賺回裡子。

軍方宣傳軍購態度始終如一，強調軍購特別預算若不通過，可能失去採購機會，美方會檢視我國有無自我防衛決心。廿年前國防部一度宣稱，「特別預算總共十五年，每人每天少喝一杯卅元的珍珠奶茶，就有足夠經費採購先進武器保衛國家。」

不過，今昔民進黨立委的監督火力大不同，扁政府國防部官員拿著兩張簡略說帖到立院民進黨團說明，遭綠委砲轟說不清內容，事後火速將軍購預算書送抵立法院。相較於今日，一樣是民進黨執政，綠委面對軍購特別預算口徑一致力挺賴政府，已不見當年猛烈砲火。