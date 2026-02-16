韓國瑜提開議後國防預算案列最優先案 林沛祥：尊重 須經黨團共識決

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片

美國聯邦參、眾議員日前針對我國國防預算，致函立法院韓國瑜、主要政黨領袖關切。韓國瑜與立法院副院長江啟臣今發出共同聲明，表示開議後國防特別預算相關議案列最優先案。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示尊重韓國瑜，不過黨團是共識決，得先經過黨團大會後才能做出決定。

韓國瑜、江啟臣說，無論黨派立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。中華民國（台灣）是蓬勃的民主國家，立法院作為國家最高民意機關，會堅持在公開、透明及符合法治的程序下，審議各項議案以及達成跨黨派的共識，透過理性思辨與國會參與更將有助於提升國防政策的社會支持。

韓國瑜、江啟臣強調，針對國防特別預算條例，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識。

韓國瑜、江啟臣指出，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。立法院肩負全國2300萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力。

國防特別預算 韓國瑜 立法院 江啟臣 林沛祥

