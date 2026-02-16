回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

日前美國聯邦參、眾議員針對我國國防預算，致函立法院長韓國瑜、主要政黨領袖關切。韓國瑜發出聲明，表示他作為中華民國立法院院長，誠摯感謝各位長期以來對台灣安全與民主韌性的支持與關心，與立法院副院長江啟臣共同聲明。

韓國瑜、江啟臣表示，台美友好建立在共享民主價值，以及共同維護印太地區和平穩定的承諾，是雙方關係的重要基礎，是長期的價值夥伴，立法院珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。

韓國瑜、江啟臣說，台灣身處在複雜的地緣政治環境，他及江啟臣一向關注我國的國防、外交及僑務工作，並高度重視國防、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

韓國瑜和江啟臣共同強調，作為立法院院長與副院長，代表的是一個由中國國民黨（KMT）、台灣民眾黨（TPP）、民主進步黨（DPP）及無黨籍立法委員共同組成的多元國會，民主社會中存在不同意見，並透過理性辯論達成共識，是民主制度的成熟表現。「我們也希望向美國國會友人表達，台灣的立法委員與各位一樣，懷抱對國家的熱愛與責任感。」

韓國瑜說，無論黨派立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。中華民國（台灣）是蓬勃的民主國家，立法院作為國家最高民意機關，會堅持在公開、透明及符合法治的程序下，審議各項議案以及達成跨黨派的共識，透過理性思辨與國會參與更將有助於提升國防政策的社會支持。

韓國瑜和江啟臣共同強調，針對國防特別預算條例，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識。

韓國瑜和江啟臣共同指出，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。立法院肩負全國2300萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力。

韓國瑜和江啟臣總結，「我們珍惜與美國國會之間開放且坦率誠的互動交流，相當重視各位的意見，我們將以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。」