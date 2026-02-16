影／籲朝野好好審預算 賴總統：助台灣經濟發展一臂之力

今天是除夕，賴清德總統今天到金山承天宮參拜，談及經濟、國防及中小企業就業問題，賴總統表示，關稅已談定，籲請朝野立法院黨團，統統都要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，來助台灣經濟發展一臂之力。國防部分，一定要自立自強，只有「自助」才有可能「人助」。

賴清德總統表示，去年百工百業，還有全國民眾都認真努力，經濟方面交出了亮眼的成績單，去年第四季GDP到8.68%，國際都很稱羨。關稅已經談定了，今年的經濟成長率，主計總處預估將高達7.71%，那國際的機構也有預估台灣今年的經濟成長率會超過8%。

賴總統表示，換句話說，情勢非常很好。關稅談判底定，對台灣的經濟發展是一個新的局面，他會率領團隊，馬不停蹄地來推動各項經濟建設，讓國家經濟能夠持續發展。因此，他也籲請朝野立法院黨團，統統都要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，來助台灣經濟發展一臂之力。

他也談及國防部分，賴清德總統表示，經濟好了，一定要讓國家更安全。所以在國防預算方面，提出了特別預算，8年1.25兆元。平均一年就是1560億元。他跟各位國人同胞報告，日本2026年的國防預算，高達1.8兆台幣；韓國高達1.4兆台幣，都比台灣要來得多。以台灣的經濟實力，絕對有能力來編列這樣的特別預算，來保護國家安全。

賴清德總統說，尤其是面對中國的威脅，一定要自立自強，只有「自助」才有可能「人助」，也只有集體防衛、責任分攤，才有辦法確保印太的和平穩定。