觀察站／原地踏步 朝野關係怎解？

賴政府執政團隊力拚新年後新氣象，本意都是好事一樁，但無論內閣是否改組或是更換民進黨立院黨團總召，賴清德總統如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，是接下來綠營最重要的課題。

賴總統前天在台美關稅記者會上宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，並由他擔任召集人，結合行政院的經濟發展委員會，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。這是繼總統府成立三大委員會後，賴總統再度將「德意志」延伸到經貿領域。

外界不解的是，難道台美關稅有什麼難言之隱，否則若如政府所言，台美關稅談判結果「打通了台灣經濟的任督二脈」，又為何要由總統親自領軍，成立一個太上機關應對；更重要的是，賴總統已成為什麼都要管的「超級總統」，大權一把抓又再添一樁。

綜合民進黨內各方訊息，過完農曆年後，內閣改組機會不大，內閣挺過關稅硬仗，轉型戰鬥內閣輔選二○二六地方選舉的格局儼然成形，頂多只有立院黨團總召可能換人。

不過，賴總統再成立「國家經濟戰略指導小組」，已預告原本就對賴總統唯諾的卓內閣，勢必更加弱勢，重大政策諸如軍事、能源、經貿，賴總統都將以委員會方式管轄；立院黨團總召擬換上新系的蔡其昌，賴清德直接插手立院黨團的用意，更是不言而喻。

台美關稅後的政治新局尚不明朗，可以確定的是在賴政府一系列布局下，賴總統更加大權一把抓，但比起綠營內部的權力競逐，執政黨更該著眼外部挑戰，賴總統就任以來，朝野惡鬥不休，能否和解關鍵仍在主政者及府院黨的整體態度；賴總統如果對抗性格不改，要解開當前的政治僵局，恐怕依舊不樂觀。