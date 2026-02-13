美前研究員嗆KMT縮寫意在台自毀 藍委反酸：DPP是破壞和平繁榮？

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案於立法院擱置審議，美國方面近期積極關切。一名美國國會研究處前研究員日前在美國眾議院聽證會上，指國民黨英文縮寫「KMT」，「KMT難道是『Kill Me in Taiwan』（在台灣自我毀滅）的意思嗎」？國民黨立委兼發言人牛煦庭今天反嗆，民進黨縮寫DPP是不是「Destroy Peace and Prosperity（破壞和平與繁榮）」？

美國眾議院「中共戰略競爭特設委員會」本月11日舉行聽證會，受邀出席的國會研究處前研究員簡淑賢（Shirley Kan）在會上公開質疑國民黨動機，表示「KMT難道是『Kill Me in Taiwan』（在台灣自我毀滅）的意思嗎？」

牛煦庭今天下午表示，美國聽證會會邀請各式各樣的人，有各式各樣的立場，但要拿來玩文字遊戲也沒什麼意思，他也可以說，民進黨的英文縮寫DPP是不是「Destroy Peace and Prosperity」（破壞和平與繁榮）？

牛煦庭強調，國民黨不是反對軍購，但政院版軍購特別條例隱含的空白支票跟空白授權，也不能隨便放行。美國人的要求，一定會有所回應，但對於預算的把關，絕對不會妥協。希望大家可以了解國民黨立場。