快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

美參眾議員關切我國防預算 黃國昌批政院版不透明：民眾黨團版本較合理

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
美參眾議員關切我國防預算，黃國昌：行政院版不透明、規模過大。記者游明煌／攝影
美參眾議員關切我國防預算，黃國昌：行政院版不透明、規模過大。記者游明煌／攝影

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國30餘位跨黨派的聯邦參、眾議員今致函立法院，關切台灣國防預算。民眾黨主席、立委黃國昌今天說，台美同為民主國家，雙方都應尊重彼此的民主程序，行政院版不透明、規模大；民眾黨團版本才是較好的選擇。

黃國昌今天到汐止掃街拜票，針對軍購問題，黃表示，民眾黨支持強化自我防衛能力，只要確實為國家安全所需會務實監督、支持，但必須「錢要用在刀口上」，付出預算要能準時取得裝備。

黃國昌表示，目前行政院版本不透明、規模龐過大是最大問題，應該逐年審議；反觀民眾黨團版本相對完整，也較為合理。

黃國昌說，美國若宣布對台軍售，必須經過美國國會同意，台灣的軍購特別預算一樣需經立法院審議，這是民主制度的基本程序。行政院提出的1.25兆元軍購特別條例，目前已公布的僅約3000多億元，其餘項目具體內容不清楚，在資訊尚未透明前，不宜「一次性打包」通過。

行政院 軍購特別預算 民眾黨 黃國昌 美國

延伸閱讀

李貞秀立委恐不保？黃國昌質疑雙標：勿針對個別立委政治攻擊

影／台美貿易協定開放美牛內臟 黃國昌：民進黨政府食安態度大轉彎

影／李四川選新北還有藍白合？黃國昌：用最好的方式挑選最強候選人

板橋福德市場掃街 黃國昌人氣熱絡也遇零星反彈

相關新聞

美參眾議員關切我國防預算 黃國昌批政院版不透明：民眾黨團版本較合理

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國30餘位跨黨派的聯邦參、眾議員今致函立法院，關切台灣國防預算。民眾黨主席、立委黃國昌今...

美國跨黨派議員關切在野對軍購態度 陳冠廷：國民黨莫再延宕

美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員今天致函立法院長韓國瑜等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算狀況。民進黨立法委...

美議員關切國防特別預算 朝野回應一次看

美國34名跨黨派議員致函立院，籲支持國防特別預算。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，美方期望台灣能負起自身防衛應有的義務。國...

美參眾議員寫信韓國瑜呼籲通過國防預算 蘇巧慧：希望盡速審查

台美關稅談判完成對等貿易協定（ART）簽署，確立對等關稅15%且不疊加，美國參眾議員跨黨派聯合寫信給立法院長韓國瑜，呼籲...

立法院全武行10立委遭起訴 盧秀燕難認同：司法不應成為立院糾察隊

立法院2024年、2025年審議立法院職權行使法相關法案、2公投案，藍綠白黨團爆發多次全武行，互告傷害，台北地檢署昨日依...

10位立委大亂鬥被起訴…韓國瑜：堅持國會自律 盼未來議事運作成熟順暢

立院大亂鬥，10位藍綠立委被起訴。立法院長韓國瑜昨天透過臉書表示，在去年的紛擾中，他希望能協助化解僵局，也私下勸過朝野立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。