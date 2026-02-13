美參眾議員關切我國防預算 黃國昌批政院版不透明：民眾黨團版本較合理

1.25兆元軍購特別條例卡關，美國30餘位跨黨派的聯邦參、眾議員今致函立法院，關切台灣國防預算。民眾黨主席、立委黃國昌今天說，台美同為民主國家，雙方都應尊重彼此的民主程序，行政院版不透明、規模大；民眾黨團版本才是較好的選擇。

黃國昌今天到汐止掃街拜票，針對軍購問題，黃表示，民眾黨支持強化自我防衛能力，只要確實為國家安全所需會務實監督、支持，但必須「錢要用在刀口上」，付出預算要能準時取得裝備。

黃國昌表示，目前行政院版本不透明、規模龐過大是最大問題，應該逐年審議；反觀民眾黨團版本相對完整，也較為合理。

黃國昌說，美國若宣布對台軍售，必須經過美國國會同意，台灣的軍購特別預算一樣需經立法院審議，這是民主制度的基本程序。行政院提出的1.25兆元軍購特別條例，目前已公布的僅約3000多億元，其餘項目具體內容不清楚，在資訊尚未透明前，不宜「一次性打包」通過。