美國跨黨派議員關切在野對軍購態度 陳冠廷：國民黨莫再延宕

美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員今天致函立法院長韓國瑜等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算狀況。民進黨立法委員陳冠廷表示，美方國會長期支持台灣，致函突顯在野黨多次擱置國防特別預算，已引發國際盟友高度關注，呼籲在野黨應盡速排審，把握當前台美關係的良好契機。

陳冠廷表示，這封聯名信反映美國國會對台灣安全的持續承諾與支持，但美方同時也期待台灣展現對自身國防的決心與投入。在野黨已多次擱置國防特別預算的審議，美方對此深感遺憾，因而特別致函關切。

陳冠廷指出，聯名信中提到，中共對台灣的威脅已達前所未有的程度，包括頻繁派遣軍機侵入台灣防空識別區、軍艦加強在台灣周邊海域活動，以及破壞海底電纜等行為，美國國會議員以此呼籲台灣立法院支持強而有力且具跨年度規劃的國防特別預算案，並維持每年充足的國防經費，以展現台灣自我防衛的決心。

陳冠廷說，面對中國持續的軍事侵擾，連美方都已深切感受到威脅壓力，台灣的在野黨更應正視此一嚴峻情勢，如果在野黨繼續延宕審議，國際友邦都將對台灣的防衛決心感到失望。

陳冠廷表示，當前台美關係正處於良好態勢，關稅談判進展順利，美國已展現極大善意。他呼籲立法院應把握此一難得機會，盡速排審關稅協議及國防特別預算。