美議員關切國防特別預算 朝野回應一次看

美國34名跨黨派議員致函立院，籲支持國防特別預算。民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，美方期望台灣能負起自身防衛應有的義務。國民黨發言人牛煦庭則說，國民黨會回應美方的期待，但針對預算的把關，也不會妥協。

美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員今天致函立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算，盼支持足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的經費。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，最近有兩件重要事件，一個是對美國的關稅談判，另一個則是對美軍購，現在美國政界的主流看法認為，與美國相關的國家，不只在貿易上要互惠對等，在各自國家的區域安全維持上，也要負起各自的責任。

鍾佳濱認為，美國總統川普常把這兩件事放在一起談，對於願意共同分擔防衛責任的國家，給予很好的關稅條件，而當美國給台灣一個好的對等貿易條件下，當然期望台灣應該在區域安全及和平上要做出貢獻，能負起自身在區域防衛上應有的義務。

國民黨立委兼發言人牛煦庭受訪表示，美方要表達對於台灣國防的關切，國民黨當然非常尊重，也會妥善的回應，黨團跟黨中央也都有做非常清楚的溝通。國防相關預算當然很重要，但要避免某些人濫用特別條例去偷渡其他東西。

牛煦庭指出，美方的期待，國民黨一定會有所回應，但是在過程當中，針對預算的把關，國民黨也不會妥協。

對於國民黨版的國防特別條例何時會提出，牛煦庭表示，這個會期正式開議後很快會有相關的消息，因為還有黨內的意見待整合，也會跟民眾黨進行在野版本的整合，這本來就需要有溝通的時間。這是重大議題，相信不會等太久。

台灣民眾黨立法院黨團發布新聞稿回應表示，國防安全是民主國家的共同責任，更是對人民自由生活方式的承諾，民眾黨一貫堅定支持合理且穩定成長的國防預算。此外，民主社會的安全預算，必須以透明與問責為前提，因為在民主體制下，國防支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。

民眾黨團指出，中華民國是主權獨立的國家，各項國防政策與預算審議皆須奠基於中華民國憲政體制下的民主程序，民眾黨高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視。民眾黨相信，民主的真諦在於人民透過選舉與代議制度對重大政策公開辯論與理性審議，而非因外部關切忽略程序正義與正當性。

民眾黨團表示，台灣強化國防是為了守護民主，透過民主程序審議國防，則是落實對民主盟友的責任、對民主價值最堅定的實踐。