快訊

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

聽新聞
0:00 / 0:00

罵賴總統三字經挨告 林國成再次道歉

聯合報／ 記者蕭雅娟林銘翰／台北報導

民眾黨前立委林國成去年七二○反罷免活動在舞台上罵賴清德總統三字經，現場經YouTube「民眾之聲」全程直播。此案賴總統提告，北檢認定林涉公然侮辱罪嫌，起訴建請從重量刑。林國成昨透過聲明再致歉，稱有錯就認，絕不迴避。

起訴指出，二○二五年七月二十日民進黨中央黨部前舉辦公開集會活動，並透過YouTube全程直播，林國成涉在下午四時許，持麥克風對台下民眾演說，涉辱罵賴總統三字經，及四次「我咧幹～領帶啦！」等語。

檢方認定，林國成在公開場所且透過網路直播，用粗鄙言語辱罵總統，縱然對公共事務的立場不同，但恣意謾罵，無益公共事務思辨，且勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴名譽，全案依公然侮辱罪嫌起訴。

檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵國家元首，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。

林國成昨天透過聲明回應，身為政治人物，對自身言行負完全責任，他在去年七月為社會帶來不好示範，事發後也有立即表達確實不妥，「有錯就認，絕不迴避」，對於相關言行造成社會爭議與不良觀感，自己要再次致上最深的歉意。

林國成也說，未來他會尊重司法程序，期盼相關爭議盡早落幕，更期望為政者面對人民聲音。台灣民眾黨昨發布聲明表示，尊重賴總統的法律權利，林國成第一時間公開道歉，期盼司法給予公正裁決。

延伸閱讀

王鴻薇質疑起訴藍委是民進黨陽謀 目的是2028年「讓你選不了」

爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

相關新聞

議事攻防爆肢體衝突吃官司…邱鎮軍：民進黨操弄司法 絕不屈服

國民黨多位立委今被依傷害罪嫌起訴，被質疑司法干預國會。國民黨立委邱鎮軍表示，民進黨操弄司法，用司法打壓在野黨立委，國民黨...

議場亂鬥 柯建銘、謝龍介等7藍委3綠委遭訴

立法院審議立法院職權行使法、選罷法等修正案時，立委意見不同爆發肢體衝突，事後紛紛提告傷害罪，台北地檢署由四位主任檢察官偵...

立委互毆 檢方：逾越言論免責權

台北地檢署引述釋字第四三五號稱，雖立委言論免責權範圍應做最大程度限定，但仍禁止蓄意之肢體動作；北檢四位主任檢察官分別偵辦...

林沛祥：民進黨司法清算 林楚茵：影像證明誰施暴

立法院因議事攻防，朝野立委爆肢體衝突，台北地檢署昨依傷害罪，起訴藍綠共十名立委。民進黨立委僅林楚茵回擊批對方才是施暴者，...

冷眼集／荒謬提告 司法破壞國會自主

賴政府執政一年多，動輒對立法院三讀通過法案揮舞「不副署、覆議、釋憲」組合拳，憲政亂了套，朝野對立加劇，國會衝突不斷，甚至...

罵賴總統三字經挨告 林國成再次道歉

民眾黨前立委林國成去年七二○反罷免活動在舞台上罵賴清德總統三字經，現場經YouTube「民眾之聲」全程直播。此案賴總統提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。