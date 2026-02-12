聽新聞
0:00 / 0:00
罵賴總統三字經挨告 林國成再次道歉
民眾黨前立委林國成去年七二○反罷免活動在舞台上罵賴清德總統三字經，現場經YouTube「民眾之聲」全程直播。此案賴總統提告，北檢認定林涉公然侮辱罪嫌，起訴建請從重量刑。林國成昨透過聲明再致歉，稱有錯就認，絕不迴避。
起訴指出，二○二五年七月二十日民進黨中央黨部前舉辦公開集會活動，並透過YouTube全程直播，林國成涉在下午四時許，持麥克風對台下民眾演說，涉辱罵賴總統三字經，及四次「我咧幹～領帶啦！」等語。
檢方認定，林國成在公開場所且透過網路直播，用粗鄙言語辱罵總統，縱然對公共事務的立場不同，但恣意謾罵，無益公共事務思辨，且勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴名譽，全案依公然侮辱罪嫌起訴。
檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵國家元首，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。
林國成昨天透過聲明回應，身為政治人物，對自身言行負完全責任，他在去年七月為社會帶來不好示範，事發後也有立即表達確實不妥，「有錯就認，絕不迴避」，對於相關言行造成社會爭議與不良觀感，自己要再次致上最深的歉意。
林國成也說，未來他會尊重司法程序，期盼相關爭議盡早落幕，更期望為政者面對人民聲音。台灣民眾黨昨發布聲明表示，尊重賴總統的法律權利，林國成第一時間公開道歉，期盼司法給予公正裁決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。