罵賴總統三字經挨告 林國成再次道歉

民眾黨前立委林國成去年七二○反罷免活動在舞台上罵賴清德總統三字經，現場經YouTube「民眾之聲」全程直播。此案賴總統提告，北檢認定林涉公然侮辱罪嫌，起訴建請從重量刑。林國成昨透過聲明再致歉，稱有錯就認，絕不迴避。

起訴指出，二○二五年七月二十日民進黨中央黨部前舉辦公開集會活動，並透過YouTube全程直播，林國成涉在下午四時許，持麥克風對台下民眾演說，涉辱罵賴總統三字經，及四次「我咧幹～領帶啦！」等語。

檢方認定，林國成在公開場所且透過網路直播，用粗鄙言語辱罵總統，縱然對公共事務的立場不同，但恣意謾罵，無益公共事務思辨，且勘驗錄影畫面，顯然非「口頭禪」也不是發生衝突時失言或衝動附帶、偶然傷及對方名譽，認定故意貶損賴名譽，全案依公然侮辱罪嫌起訴。

檢方建請法院審酌，林國成時任立委，未針對議題理性溝通或辯論，因政治立場對立，率爾在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵國家元首，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，犯後猶飾否認，難認悔悟，建請從重量刑。

林國成昨天透過聲明回應，身為政治人物，對自身言行負完全責任，他在去年七月為社會帶來不好示範，事發後也有立即表達確實不妥，「有錯就認，絕不迴避」，對於相關言行造成社會爭議與不良觀感，自己要再次致上最深的歉意。

林國成也說，未來他會尊重司法程序，期盼相關爭議盡早落幕，更期望為政者面對人民聲音。台灣民眾黨昨發布聲明表示，尊重賴總統的法律權利，林國成第一時間公開道歉，期盼司法給予公正裁決。