林沛祥：民進黨司法清算 林楚茵：影像證明誰施暴

立法院因議事攻防，朝野立委爆肢體衝突，台北地檢署昨依傷害罪，起訴藍綠共十名立委。民進黨立委僅林楚茵回擊批對方才是施暴者，其餘兩人低調；國民黨立委紛質疑司法干預立院內議事攻防，國民黨立院黨團書記長林沛祥代表發聲，表示民進黨「惡人先告狀」。

國民黨表示，從立委高金素梅案例，再到大動作對國民黨立委起訴，民進黨想形塑寒蟬效應，企圖弱化在野黨的監督。

林沛祥表示，他要表達最強烈抗議與譴責，民進黨立委無視自身暴力在先，竟發動司法清算，此等「惡人先告狀」的濫訴行徑，不僅踐踏國會尊嚴，更是對民主憲政的極大諷刺。

王鴻薇首先關心對她動手的林楚茵是否也被起訴，表示她會繼續告，尋求應有的正義。陳玉珍說，因祖母逝世，待喪事結束才會說明。

邱鎮軍說，議事攻防頂多輕微擦傷，這都難免。「我們其實也很多手臂挫傷等等，但沒有提告」，民進黨利用司法打壓在野黨立委，意圖明顯，國民黨會更團結，絕不向民進黨屈服。

謝龍介說，尊重司法、配合調查，事實經過如同轉播一樣。國民黨在國會攻防有須捍衛立場，解鈴還須繫鈴人，籲賴清德總統與執政黨團，不要凡事對立，能協商，就不用對抗；能動口，沒有人會動手。

黃仁表示，他當時是要去拉住想爬上主席台的民進黨立委郭國文，手根本都沒碰到，何來推人之說？

對於王鴻薇同樣被起訴，林楚茵表示，影像畫面很清楚，當時就是王歇斯底里地動手，她尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，讓全貌真相被完整還原，並證明王才是使用暴力的人。柯建銘、林淑芬則低調以對，並無回應。