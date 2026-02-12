立委互毆 檢方：逾越言論免責權

台北地檢署引述釋字第四三五號稱，雖立委言論免責權範圍應做最大程度限定，但仍禁止蓄意之肢體動作；北檢四位主任檢察官分別偵辦立委傷害案共八案，經勘驗錄影畫面後認為，肢體衝突已逾越言論免責權範圍，被告等人是基於傷害的攻擊行為，不採信被告事後卸責之詞。

有法界人士指出，釋字第四三五號解釋已釋明憲法保障免責範圍，過往也有多案被起訴判處有罪，且當事人提告，司法就該介入調查，檢方起訴無逾越界線問題。

法界人士指出，憲法保障立委行使職權，賦予「言論免責權」，避免受到刑民事追訴；釋字第四三五號解釋也明示，言論免責權保障範圍包括在院會或委員會的發言、質詢、提案、表決等，也包含院內黨團協商、公聽會的發言，除此之外，與職權無關的行為，例如蓄意的肢體動作，顯然不符意見表達的適當情節，而侵害他人法益者，不在保障範圍。

這名人士表示，檢方起訴藍綠十名立委並沒有侵害國會自主界線；雖說尊重國會自主，但無論藍綠，只要有立委因衝突而提告，司法機關就必須介入調查，再依證據判斷起訴或不起訴，有罪或無罪。

國民黨前立委李慶華二○○九年四月在立法院內政委員會進行江陳會報告時發言，不滿遭民進黨立委邱議瑩干擾，要求邱議瑩要有點風度與家教，罵邱是潑婦；邱議瑩則賞了李慶華一巴掌，事後兩人互相提告，李無罪，邱被判處拘役三十天，得易科罰金。

立法院二○一○年七月八日審查兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）法案，朝野爆發肢體衝突，民進黨立委郭玟成受到推擠，摔下主席台，時任民進黨立委黃偉哲不滿，隨手拔起議場計時器，丟向主席台，打到國民黨立委吳育昇，吳額頭當場血流，事後縫了八針，黃最終被判拘役五十五天，得易科罰金。

邱議瑩去年不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地院審理，邱曾掌摑李慶華被判拘役仍未警惕，行為實屬不該，考量認罪及提升醫療產業創新等，依強暴侮辱罪處拘役十日，得易科罰金。