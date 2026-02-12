議場亂鬥 柯建銘、謝龍介等7藍委3綠委遭訴

立法院審議立法院職權行使法、選罷法等修正案時，立委意見不同爆發肢體衝突，事後紛紛提告傷害罪，台北地檢署由四位主任檢察官偵辦傷害案八案，及柯建銘柺杖擊中徐巧芯案，昨日偵結起訴藍營七位、綠營三位共十位立委。立法院長韓國瑜表示，不願見到立院同僚互告，對於一口氣有十位立委被起訴，他表示，堅持國會自律精神，也希望未來議事運作能成熟順暢。

韓國瑜透過臉書表示，身為國會議長，他始終秉持不同意見均能在立法院被討論，並做出決定的民主精神；無論是霸占主席台或朝野立委肢體衝突，並非解決問題的最佳方式；他曾希望能協助化解僵局，私下勸過朝野立委不要對立院同事提告，有些人接受、有些人不願意，這點讓他相當遺憾。

據了解，韓國瑜以國會自律為由，分頭私下勸退若干興訟立委，過程中他自嘲，「難道我也要告那些霸占我主席台的立委嗎」。

被起訴立委包括國民黨籍謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，及民進黨籍柯建銘、林楚茵、林淑芬共十人；國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲，徐巧芯不起訴。

檢方追查，二○二四年五月十七日立委在議場審查立法院職權行使法等法案，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪排列成人牆圍護主席台，涉知悉邱志偉透過肢體行為對議事程序表達反對意見，「行使立委職權依法應受保護，不應受到暴力侵害」，謝等人涉嫌將邱從約二公尺高的人牆用力下拉，致頭部外傷併腦震盪症候群等傷害。

檢方查出，邱鎮軍當晚又涉阻止沈伯洋順利爬至主席台，抓住沈的衣物將沈往下拉，致沈摔落主席台下方走道，頭部外傷併腦震盪症及四肢多處挫傷。郭國文則指控洪孟楷、黃仁、張嘉郡、呂玉玲將他從會議桌高台推落，致尾椎骨折，檢方認定黃仁有蓄意「推」郭的肢體動作，對郭重心不穩傾倒、翻落有具體貢獻力。陳亭妃控訴徐巧芯當日上午害她跌倒、被壓制，膝蓋出血瘀腫，提告重傷害未遂；檢方依現有證據無法認定傷勢必然是徐造成，徐獲不起訴。

同年五月廿四日，民眾黨立委麥玉珍和林淑芬在議場內發生肢體衝突，林涉出手揮打麥的臉部，致左臉挫傷。同年七月八日，立院二○一會議室審查選罷法修正草案，林楚茵、王鴻薇拉扯互控傷害，林連續雙手推王，王反手掌摑林的右臉，雙方均受傷。同年十二月六日國民黨團無預警變更議程，陳玉珍涉嫌強行環抱林月琴抬離地面將人摔倒，又腳踹攻擊致林撞到牆壁，涉傷害、強制罪。

去年三月廿五日，立院審議國民黨提的兩公投案，柯建銘涉拿伸縮枴杖敲桌面二次，第二次枴杖噴飛擊中主席台前的徐巧芯，徐右手肘鈍挫傷，柯遭依過失傷害罪起訴。