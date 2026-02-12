10位立委大亂鬥被起訴…韓國瑜：堅持國會自律 盼未來議事運作成熟順暢

立院大亂鬥，10位藍綠立委被起訴。立法院長韓國瑜今天透過臉書表示，在去年的紛擾中，他希望能協助化解僵局，也私下勸過朝野立委不要對立院同事提告，有些人接受、有些人不願意，這點讓他相當遺憾，對於首度一口氣有10位立委因議事衝突遭起訴，要再次表達，堅持國會自律精神，也希望未來的議事運作能成熟順暢。

立法院2024年、2025年發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害。北檢今天偵結依傷害等罪起訴立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、林楚茵、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘。另外，立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯獲不起訴處分。

韓國瑜指出，身為國會議長，始終秉持不同意見均能在立法院被討論，並做出決定的民主精神，這是民主制度的重要精神。無論是霸占主席台或朝野立委肢體衝突，並非解決問題的最佳方式，演變到立院同僚互告，更是他所不願見到。