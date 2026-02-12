議事攻防爆肢體衝突吃官司…邱鎮軍：民進黨操弄司法 絕不屈服

國民黨多位立委今被依傷害罪嫌起訴，被質疑司法干預國會。國民黨立委邱鎮軍表示，民進黨操弄司法，用司法打壓在野黨立委，國民黨更加會團結在一起，絕對不會向民進黨屈服。

立法院先前因議事攻防，朝野委員發生肢體衝突。北檢針對國民黨籍的謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁，民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬等，依傷害罪嫌起訴。

邱鎮軍說，這是民進黨在操弄司法，國會衝突大家都看到了，那是議事攻防，民進黨要玩法律遊戲，或者聲稱受傷等，大家都看得很清楚，頂多就是輕微擦傷，這當然都難免。

邱鎮軍強調，「我們其實也很多手臂挫傷等等，但我們沒有去提告」，民進黨要利用這一點，用司法打壓在野黨立委，意圖已很明顯，民進黨這樣做，國民黨更加會團結在一起，絕對不會向民進黨屈服。