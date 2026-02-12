鄭麗文邀藍委討論國防特別條例 藍：黨版不會拖太久

各界關注國民黨是否自提國防特別條例草案，據了解，國民黨主席鄭麗文今天找國民黨立委馬文君、牛煦庭等人討論。牛煦庭表示，具體黨版草案內容應該很快會有結果，目前已進入最後階段，國民黨會提出務實可行，幫人民把關的版本。

行政院在去年11月提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例草案，送交立法院審議，但遭在野黨阻擋至今。賴清德總統昨天在總統府召開記者會，向在野黨喊話，期待立法院新會期開議後，儘速完成國防特別條例的審議。

民眾黨立法院黨團則表示，同意政院版國防特別條例付委，在立院併案審查，引發各界關注國民黨立場。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，國民黨團會自提版本，將與民眾黨磋商，政院版有無付委已無關痛癢，最後立法院通過的不會是政院版，在野黨不可能照單全收。

據了解，國民黨主席鄭麗文今天上午找立法院外交及國防委員會的國民黨立委馬文君、國民黨發言人牛煦庭等人，以及國民黨智庫開會，討論國防特別條例的相關事宜。

知情人士指出，會中只針對相關議題進行討論，有關特別條例匡列的預算規模、軍購項目等，都還未確定，仍有待進行整合及盤點。

牛煦庭在國民黨中央黨部接受媒體聯訪指出，具體的黨團版本草案內容應該很快會有結果，畢竟民眾黨團都已經同意讓政院版本付委，併案審查，因此時間不會拖太久，目前已經進入最後階段。

針對外傳國民黨版的預算規模將匡列8000億元，牛煦庭表示，目前都還在整合階段，現在就提金額，是很奇怪的事情，待整合完畢後，就會對外公布；依過去藍白合作的慣例，也會進行藍白版本的整合。

牛煦庭指出，國民黨不管是在黨內或跟民眾黨，都會做充分的討論後，提出務實可行，也可以幫人民把關的版本。

媒體詢問，黨版國防特別條例草案是否會列為下會期優先法案，牛煦庭表示，待年後召開立法實務研討會時，就會對外公布。