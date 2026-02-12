國會大亂鬥被起訴…黃仁：司法別淪政治工具 相信司法仍有正義

國民黨多位立委今天被起訴，遭質疑司法干預國會。被起訴的國民黨立委黃仁表示，他當時是要去拉住想爬上主席台的民進黨立委郭國文，手根本都沒碰到，何來推人之說？司法應以有正義的靈魂來看待該問題，不要被淪為政治工具；他相信司法仍有正義，社會也自有公評。

立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨籍的謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁；民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬都被起訴。其中黃仁被控涉雙手朝民進黨立委郭國文腰際施力推，導致從會議桌高台翻落，仰背方式摔落主席台前走到，尾椎骨折。

黃仁指出，大家希望國會亂象中，不要影響到院會議程，當時是民進黨立委擾亂議會程序，國民黨立委為維護議程、盡快開會，以及保護立法院長韓國瑜安危而做防範未然。

黃仁表示，當時不少民進黨立委衝到立法院議場主席台旁，甚至要跳上主席台，郭國文有成功跳上台，當時郭國文在台上疑似踩到座機電話而重心不穩，所以他趕快伸手去拉住他，不知道怎麼被解讀成推人，這攝影機都有紀錄畫面，慢動作就可以看到他手還要設法拉住郭國文並往回拉，不過最後來不及，全程是連碰都沒碰到。

黃仁強調，在野黨立委從來沒有想去傷害任何一個人，都只是要維護議程正常及韓國瑜的安全而已，像他過去也跟其他立委不認識，怎麼會有仇恨？議場衝突難免，民進黨立委林淑芬把他手咬流血，他也沒有要提告。