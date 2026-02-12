快訊

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

日本高枕無憂？高市政權未來還有五大關卡

國會大亂鬥被起訴…黃仁：司法別淪政治工具 相信司法仍有正義

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委郭國文（右二）於去年立法院朝野衝突過程中嘗試跳上議場主席台。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文（右二）於去年立法院朝野衝突過程中嘗試跳上議場主席台。圖／聯合報系資料照片

國民黨多位立委今天被起訴，遭質疑司法干預國會。被起訴的國民黨立委黃仁表示，他當時是要去拉住想爬上主席台的民進黨立委郭國文，手根本都沒碰到，何來推人之說？司法應以有正義的靈魂來看待該問題，不要被淪為政治工具；他相信司法仍有正義，社會也自有公評。

立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨籍的謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁；民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬都被起訴。其中黃仁被控涉雙手朝民進黨立委郭國文腰際施力推，導致從會議桌高台翻落，仰背方式摔落主席台前走到，尾椎骨折。

黃仁指出，大家希望國會亂象中，不要影響到院會議程，當時是民進黨立委擾亂議會程序，國民黨立委為維護議程、盡快開會，以及保護立法院長韓國瑜安危而做防範未然。

黃仁表示，當時不少民進黨立委衝到立法院議場主席台旁，甚至要跳上主席台，郭國文有成功跳上台，當時郭國文在台上疑似踩到座機電話而重心不穩，所以他趕快伸手去拉住他，不知道怎麼被解讀成推人，這攝影機都有紀錄畫面，慢動作就可以看到他手還要設法拉住郭國文並往回拉，不過最後來不及，全程是連碰都沒碰到。

黃仁強調，在野黨立委從來沒有想去傷害任何一個人，都只是要維護議程正常及韓國瑜的安全而已，像他過去也跟其他立委不認識，怎麼會有仇恨？議場衝突難免，民進黨立委林淑芬把他手咬流血，他也沒有要提告。

這次國會「大亂鬥」由檢察官起訴，震驚立委及國會助理圈，直呼根本是司法干預國會。黃仁表示，過去言語衝突難免，但都沒有發生起訴情況，衝突完也應化為和諧。他只希望司法要有正義的靈魂來看待該問題，不要被淪為政治工具；他仍相信司法還有正義，也相信社會自有公評。

國民黨立委黃仁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃仁。圖／聯合報系資料照片

司法 民進黨 郭國文 國民黨 立法院 國會助理

延伸閱讀

柯建銘等10名朝野立委遭訴 民眾批「幼稚又無聊」盼回歸理性問政

國會全武行10立委互告全被起訴 王鴻薇也被起訴：會告到底

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

相關新聞

王鴻薇質疑起訴藍委是民進黨陽謀 目的是2028年「讓你選不了」

立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨多位立委今天被起訴，被起訴的國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨如此司法動作不但是秋後算帳，更是...

國會大亂鬥被起訴…黃仁：司法別淪政治工具 相信司法仍有正義

國民黨多位立委今天被起訴，遭質疑司法干預國會。被起訴的國民黨立委黃仁表示，他當時是要去拉住想爬上主席台的民進黨立委郭國文...

涉國會大亂鬥被起訴 林楚茵：會證明誰才是使用暴力的人

立法院在去年與前年發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害，北檢今天偵結依傷害等罪起訴立委林楚茵等10位藍綠立委。林楚茵表示，...

立院衝突案偵結遭起訴 謝龍介喊話賴清德不要凡事對立

台北地檢署今天偵結立法院朝野立委肢體衝突案，包括謝龍介、柯建銘等朝野共10位立委，分別依傷害、過失傷害等罪遭到起訴，對此...

司法不該介入國會暴力？大法官解釋早已說明 法界：有提告也該調查

藍綠立委因立法院職權行使法等法案多次爆發肢體衝突，檢方依傷害罪起訴10名藍綠立委。法界人士指出，司法院釋字第435號解釋...

立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

立法院過去一年因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌，共起訴藍綠10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。