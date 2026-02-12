王鴻薇質疑起訴藍委是民進黨陽謀 目的是2028年「讓你選不了」
立法院去年上演「大亂鬥」，國民黨多位立委今天被起訴，被起訴的國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨如此司法動作不但是秋後算帳，更是為2028年布局，要把有戰力的在野立委安上罪名，除威嚇外更想藉此阻止參選，「選不贏，就讓你選不了」，這就是民進黨的陽謀。
立法院多名立委一年多來在國會因立法院職權行使法等，爆發肢體衝突相互提告，台北地檢署今偵結，依傷害等罪嫌共起訴現任立委謝龍介、柯建銘等10人，徐巧芯等4名立委獲不起訴處分。
王鴻薇質疑「起訴在野立委為阻止參選？」北檢今天大動作起訴立委，在野黨除了她以外還有多位被起訴，案由包括傷害、過失傷害、強制等罪，連民眾黨前立委林國成也被起訴公然侮辱，同樣是衝突，但民進黨立委僅起訴三人，只有一位是區域立委林淑芬，而民進黨立委鍾佳濱熊抱國民黨立委陳菁徽竟然沒事？
王鴻薇批評，明眼人都看得出來民進黨的司法動作不但是秋後算帳，更是為了賴總統2028總統大位與國會多數布局；大動作在此時起訴，民進黨想做的，就是把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名，或判刑、獲緩刑，目的就是要利用選罷法阻止登記參選。
王鴻薇指出，根據選罷法第26條第9項，「犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。」換言之「選不贏，就讓你選不了」起訴在野立委除了威嚇，更達成為阻止參選，這就是民進黨的陽謀。
