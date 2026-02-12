司法不該介入國會暴力？大法官解釋早已說明 法界：有提告也該調查

藍綠立委因立法院職權行使法等法案多次爆發肢體衝突，檢方依傷害罪起訴10名藍綠立委。法界人士指出，司法院釋字第435號解釋早已釋明憲法保障免責範圍，過往也有多案被起訴判處有罪，且當事人有提告，司法本就該介入調查，檢方起訴並無逾越界線的問題。

法界人士指出，憲法第73條規定「立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任」，意指為保障立委行使職權，而賦予「言論免責權」，避免受到刑民事追訴。

他說，司法院釋字第435號解釋也明示，言論免責權保障範圍包括在院會或委員會的發言、質詢、提案、表決等，也包含院內黨團協商、公聽會的發言，除此之外，與職權無關的行為，例如蓄意的肢體動作，顯然不符意見表達的適當情節，而侵害他人法益者，不在保障範圍。

他表示，第435號解釋也指具體個案中立委行為是否逾越保障的範圍，雖應尊重議會自律原則，但司法機關為維護社會秩序及被害人權益，必要時仍可以依法行使偵審權限。

法界人士認為，大法官解釋闡明非常清楚，若立委行為是蓄意的肢體動作、已經侵害他人法益，且與行使職權無關，就不受憲法保障，檢方起訴藍綠10名立委並沒有侵害國會自主界線。他也補充，雖說要尊重國會自主，但無論藍綠，只要有立委因衝突而提告，司法機關就必須介入調查，再依證據判斷起訴或不起訴，有罪或無罪。

據查，國民黨前立委李慶華2009年4月在立法院內政委員會進行江陳會報告時發言，不滿遭民進黨立委邱議瑩干擾，要求邱議瑩要有點風度與家教，罵邱是潑婦；邱議瑩則賞了李慶華一巴掌，事後兩人互相提告，李無罪，邱被判處拘役30天，得易科罰金。

另外，立法院2010年7月8日審查兩岸經濟合作架構協議（ECFA）法案時，朝野爆發肢體衝突，民進黨立委郭玟成受到推擠，摔下主席台，民進黨立委黃偉哲不滿，隨手拔起議場計時器，丟向主席台，打到國民黨立委吳育昇，吳額頭當場血流，事後縫了八針，黃最終被判拘役55天，得易科罰金。

民進黨立委邱議瑩去年不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑李慶華被判拘役仍未警惕，行為實屬不該，考量認罪及提升醫療產業創新等，依強暴侮辱罪處拘役10日，得易科罰金。