快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片

立法院過去一年因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌，共起訴藍綠10名立委。國民黨立委謝龍介也被起訴，他說尊重司法、配合調查，並指國會攻防國民黨本就有要捍衛的立場，反指賴清德總統、民進黨別凡事對立，「能動口，沒有人會動手。」

謝龍介表示，他就被起訴案件本身尊重司法、配合調查，事實經過就如同直播轉播所看到的一樣，也會在庭上向法官表述。國民黨在國會攻防有必須捍衛的立場，解鈴還需繫鈴人，呼籲賴清德總統與執政黨團，不要凡事對立，能協商，就不用對抗，能動口，沒有人會動手；民主社會的衝突應透過制度與對話解決，而不是標籤與對立。台灣需要的是穩定與進步，而不是情緒與對抗。

國民黨 朝野 司法

延伸閱讀

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

賴清德接受法新社專訪：中國擴張野心不會止於併吞台灣

謝龍介爆料陳亭妃已在「招募小內閣」 陳斥：抹黑、造謠

相關新聞

白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

針對行政院提出規模約1.25兆元的軍購案，外界關注民眾黨態度是否出現轉變，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨一貫立場就是「開...

司法不該介入國會暴力？大法官解釋早已說明 法界：有提告也該調查

藍綠立委因立法院職權行使法等法案多次爆發肢體衝突，檢方依傷害罪起訴10名藍綠立委。法界人士指出，司法院釋字第435號解釋...

立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

立法院過去一年因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌，共起訴藍綠10...

7藍委因國會肢體衝被起訴 林沛祥：民進黨惡人先告狀

台北地檢署今偵結因立法院肢體衝突互告傷害案件，10名互相提告、不分朝野的立委全被起訴，國民黨籍立委被起訴7人，民進黨籍立...

立院全武行10立委被起訴 國民黨：司法企圖弱化在野監督

過去一年多來，立法院因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。北檢今偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌起訴10人。國民黨...

10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

台北地檢署偵辦國會議事衝突等案，一口氣起訴10名立委創下紀錄，檢方引述大法官釋字第435號，指出立委言論免責權保障範圍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。