立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

立法院過去一年因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌，共起訴藍綠10名立委。國民黨立委謝龍介也被起訴，他說尊重司法、配合調查，並指國會攻防國民黨本就有要捍衛的立場，反指賴清德總統、民進黨別凡事對立，「能動口，沒有人會動手。」

謝龍介表示，他就被起訴案件本身尊重司法、配合調查，事實經過就如同直播轉播所看到的一樣，也會在庭上向法官表述。國民黨在國會攻防有必須捍衛的立場，解鈴還需繫鈴人，呼籲賴清德總統與執政黨團，不要凡事對立，能協商，就不用對抗，能動口，沒有人會動手；民主社會的衝突應透過制度與對話解決，而不是標籤與對立。台灣需要的是穩定與進步，而不是情緒與對抗。