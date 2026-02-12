柯建銘等10名朝野立委遭訴 民眾批「幼稚又無聊」盼回歸理性問政

立法院因朝野攻防多次發生肢體衝突，民進黨團總召柯建銘等10名朝野立委今天被依傷害罪嫌起訴。對於國會紛擾，民眾普遍覺得「無聊、幼稚」，國會應該是理性討論、溝通的殿堂，不應該像小學生一樣吵來吵去，盼回歸理性問政。

國會多次大亂鬥，朝野立委互告，台北地檢署今天偵結，依傷害罪嫌起訴民進黨籍柯建銘、林楚茵、林淑芬，以及國民黨籍王鴻薇、陳玉珍、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁等藍綠立委。

對於多達10名立委遭訴，花蓮王姓民眾認為， 國會還是一個必須要理性討論的地方，動手動腳的不管是藍、是綠，都對問政品質沒有幫助，民眾還是希望立委就算意見不同，也要充分討論、充分溝通。

他表示，這兩年來新一屆的國會，在國民黨團總召傅崐萁帶領下，提高抗爭與對立的氛圍，就是封鎖、封殺，立院持續紛紛擾擾，民眾已經感到很厭煩，不管藍綠白，都需要好好檢討。

「實在太幼稚，看不下去」，石姓民眾說，每次看到國會吵成一團，就覺得很無聊，就算意見不同，為什麼不能好好討論？立委搞得比小學生還不如，希望司法介入能讓立委們好好檢討，提升問政品質。