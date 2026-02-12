10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

台北地檢署偵辦國會議事衝突等案，一口氣起訴10名立委創下紀錄，檢方引述大法官釋字第435號，指出立委言論免責權保障範圍，應作最大程度之界定，越此範圍與行使職權無關的行為，諸如「蓄意之肢體動作」等，顯然不符意見表達的適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列。

立法委員在議事過程中因意見不服爆發肢體衝突，屢見不鮮，受傷的眾多立委提起訴訟，也均未撤告。北檢在農曆年前宛如大清倉偵結此類案件，多達10位立委被列為傷害、過失傷害等罪被告，包含柯建銘、謝龍介等人。

北檢引述釋字第435號解釋文，為確保立委行使職權無所瞻顧，言論免責權保障範圍應作最大程度之界定，但「蓄意之肢體動作」等顯然不符意見表達的適當情節，致侵害他人法益者不在憲法條文保障。

大法官釋字第435號解釋文指出，憲法第七十三條規定立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任，旨在保障立法委員受人民付託之職務地位，並避免國家最高立法機關之功能遭致其他國家機關之干擾而受影響。為確保立法委員行使職權無所瞻顧，此項言論免責權之保障範圍，應作最大程度之界定，舉凡在院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為，如院內黨團協商、公聽會之發言等均屬應予保障之事項。

越此範圍與行使職權無關之行為，諸如蓄意之肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列。至於具體個案中，立法委員之行為是否已逾越保障之範圍，於維持議事運作之限度，固應尊重議會自律之原則，惟司法機關為維護社會秩序及被害人權益，於必要時亦非不得依法行使偵審之權限。