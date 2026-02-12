快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

台北地檢署偵辦國會議事衝突等案，一口氣起訴10名立委創下紀錄，檢方引述大法官釋字第435號，指出立委言論免責權保障範圍，應作最大程度之界定，越此範圍與行使職權無關的行為，諸如「蓄意之肢體動作」等，顯然不符意見表達的適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列。

立法委員在議事過程中因意見不服爆發肢體衝突，屢見不鮮，受傷的眾多立委提起訴訟，也均未撤告。北檢在農曆年前宛如大清倉偵結此類案件，多達10位立委被列為傷害、過失傷害等罪被告，包含柯建銘、謝龍介等人。

北檢引述釋字第435號解釋文，為確保立委行使職權無所瞻顧，言論免責權保障範圍應作最大程度之界定，但「蓄意之肢體動作」等顯然不符意見表達的適當情節，致侵害他人法益者不在憲法條文保障。

大法官釋字第435號解釋文指出，憲法第七十三條規定立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任，旨在保障立法委員受人民付託之職務地位，並避免國家最高立法機關之功能遭致其他國家機關之干擾而受影響。為確保立法委員行使職權無所瞻顧，此項言論免責權之保障範圍，應作最大程度之界定，舉凡在院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為，如院內黨團協商、公聽會之發言等均屬應予保障之事項。

越此範圍與行使職權無關之行為，諸如蓄意之肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列。至於具體個案中，立法委員之行為是否已逾越保障之範圍，於維持議事運作之限度，固應尊重議會自律之原則，惟司法機關為維護社會秩序及被害人權益，於必要時亦非不得依法行使偵審之權限。

憲法 大法官 免責

延伸閱讀

【即時短評】國會衝突自律為重 司法介入反製造更多爭議

國會全武行10立委互告全被起訴 王鴻薇也被起訴：會告到底

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴清德總統三字經 起訴從重量刑

白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

相關新聞

白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

針對行政院提出規模約1.25兆元的軍購案，外界關注民眾黨態度是否出現轉變，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨一貫立場就是「開...

10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

台北地檢署偵辦國會議事衝突等案，一口氣起訴10名立委創下紀錄，檢方引述大法官釋字第435號，指出立委言論免責權保障範圍，...

國會全武行10立委互告全被起訴 王鴻薇也被起訴：會告到底

過去一年多來，立法院因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌起訴民進黨...

王定宇：傅崐萁持續用農場文造謠擋軍購 只會更像共產黨在台組織

民眾黨立法院黨團昨表示，為了台灣國防安全，要把軍購條例列為最優先法案，同意院版條例付委。民進黨立委、外交國防委員會召委王...

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

立法院多名立委一年多來在國會因立法院職權行使法」等，爆發肢體衝突相互提告，台北地檢署今偵結，依傷害等罪嫌共起訴現任立委謝...

賴清德總統喊話立法院 速審軍購條例 遲未通過恐跌出優先名單

賴清德總統昨（11）日召開記者會，喊話立法院在新會期開議後，儘速完成國防採購特別條例，若預算遲未通過，恐讓台灣跌出優先名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。