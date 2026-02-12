【即時短評】國會衝突自律為重 司法介入反製造更多爭議

司法介入國會議事衝突，是否合理，見仁見智，若以為用法律問題可以處理政治爭議，那是天真，也不可能阻止因為立場不一引發的衝突，既不能嚇阻衝突發生，也不容易還給衝突兩造公道，以司法處理政治衝突，反而可能製造更多爭議。

第一屆立法院1992年改選前，立法院內部有不支持國民黨政府的立委，但力量微弱，難有激烈肢體衝突，政府撤退台灣後，國民黨當局對於立法院控制，曾經以遊說國民黨將領劉汝明放棄抵抗共軍為藉口，炮製立委馬乘風案，將馬乘風關押。這個案子在威權統治時期，難以引起社會共鳴，利用情治單位與司法威嚇立委，效果不如預期，也無法讓不認同國民黨的一方就此屈服。

立法院、國民大會來台後從未改選的爭議，到了1980年代後期，引發立法院劇烈衝突，已故立委朱高正號稱民主戰艦，就是因為杯葛議事勇猛頑強，屢屢挑戰立法院院長主持會議的權威，與許多國民黨立委發生嚴重肢體衝突，少見有檢察官介入。民意代表羞辱立場對立的一方，過去所在多有，立法院議場，張俊雄打了梁肅戎一巴掌，國大有國大代表張川田打了邱創煥一巴掌，檢察官也未介入，不過，當事人未有提告，司法自然不便介入。

近年來，先有立委羅智強告邱議瑩，立委徐巧芯告柯建銘，都是因為立法院議場內的議事糾紛引發的衝突。檢察官受理，起訴，交給法院審判，看似再公道也不過，其實是治絲益棼。

陳水扁擔任立委期間，曾在立法院國防委員會選舉召集委員過程當中，將選票撕毀，捲入司法訴訟，爭議數年後，法院還要拘提已經是台北市長的陳水扁，最後的判決卻是無罪，同時提出了國會自律四個字。

國會自律，這才是解決立法院議事衝突的根本，而不是動輒提告，以為可以釐清混亂，還誰公道，任意找上司法機構，反而開創先例，破壞國會自主與自律的最高原則，讓外部可以以某些理由介入國會，反而不利國會議員的職權。

立法院議事爭議，除非超過了常識所理解的分寸，一般而言，就在立法院內經過朝野之間的對話，尋求諒解。陳水扁撕毀選票可以無罪，黃國昌攜走會議文件被民進黨刻意放大，也無非是種攻擊政敵的政治操作，談不上違法或者危害國家安全，還是要回歸國會自律。黃國昌若是有罪，早年國防部機密預算一送進立法院，民進黨立委馬上交給媒體報導，讓軍方頭痛萬分，這些都是政治問題，不是法律能夠釐清。

立法院有紀律委員會，從未能發揮積極功能，這是褻瀆立委職權，紀律委員會若能秉公對待，自然可以維繫國會自律，美國國會議員除非個人行為涉及司法案件，多由其國會自我約束議員言行，1950年代引發爭議的參議員麥卡錫，曾因為問政不當，受到參議院表決譴責，名聲掃地。

現今立委捨院內協商處理議事程序引發的衝突，以提告維護自身利益，無可厚非，但是司法機構如何看待政治衝突，這是個難題，讓法院透過判決案例，提醒立法院如何守秩序開會，豈不荒謬。