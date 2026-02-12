國會全武行10立委互告全被起訴 王鴻薇也被起訴：會告到底

過去一年多來，立法院因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。台北地檢署今天偵結，不分朝野全依傷害等罪嫌起訴民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委王鴻薇等10人。王鴻薇今天面對媒體詢問，最關心對她動手並提告的民進黨立委林楚茵是否也被起訴，當她聽到林也被起訴時，表示她會繼續告，尋求應有的正義。

立法院過去發生數次肢體衝突，相互提告。北檢依傷害罪嫌起訴10名立委，被起訴10名立委名單包括民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬，以及國民黨籍的王鴻薇、陳玉珍、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁。

王鴻薇表示，她比較關心林楚茵有沒有被起訴。現在看起來檢調針對不管是前立委、現任立委也好，立刻做出起訴。她個人部分，林楚茵有打她，是林楚茵先動手，如果林楚茵也被起訴的話，未來會在司法上繼續做努力。