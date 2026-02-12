白營軍購案立場遭疑轉彎 黃國昌：通過的不會是政院版

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今強調，軍購案最終通過的不會是政院版。記者張策／攝影
針對行政院提出規模約1.25兆元的軍購案，外界關注民眾黨態度是否出現轉變，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨一貫立場就是「開大門、走大路」，對於各種版本與可能性都抱持開放態度討論，但強調「最終通過的我相信不會是行政院版本」。

黃國昌指出，民眾黨版本是自認為最好的一個版本，4000億的軍購特別條例中未開空白支票、條文明確列出採購項目，且在特別條例通過後、編列特別預算前，行政部門必須赴立法院專案報告，說明過去軍購到貨狀況、未來採購內容及時程安排，確保預算花在刀口上。他強調，支持強化台灣國防實力，但台灣人的錢必須被審慎監督。

至於是否與民眾黨主席柯文哲討論過相關立場，黃國昌表示，兩人對此議題共識非常強，「民進黨沒必要在這邊見縫插針」，並指出各版本包括國民黨、行政院版本都可以討論，但「最後通過的不會是行政院版本」。

黃國昌也提到，總統賴清德昨在記者會上批評部分由議員轉任的立委「不懂憲法、不懂國法」，他直言，以總統的高度做出這樣的發言「十分不當」。他表示，議員出身的立委本就長期在地方第一線服務，熟悉基層民意與地方治理，「這樣的污衊，是一個中華民國總統應有的高度嗎？」

黃國昌進一步質疑，民進黨內也有不少立委是從議員升上來，若以此作為批評依據，是否也同樣適用於自家黨籍民代。他認為，這種發言不僅有失公平，也容易造成不必要的對立。他直言若真要談憲政素養，「該重修憲法課的恐怕不是別人，就是賴清德總統你自己」

另外，對於民進黨立委吳思瑤大酸民眾黨團沒有黃國昌是「好的開始」，黃國昌反批吳思瑤只會在國會中「又叫又鬧」，卻未見實質政策成果。他也指出，去年普發1萬元現金政策討論時，吳思瑤曾在國會誓死反對，稱之為毀憲亂政，但政策通過後卻又第一個跳出來收割，「這樣的表現這樣的嘴臉，相信絕大多數的人都看得很清楚了」。

