王定宇：傅崐萁持續用農場文造謠擋軍購 只會更像共產黨在台組織

民眾黨立法院黨團昨表示，為了台灣國防安全，要把軍購條例列為最優先法案，同意院版條例付委。民進黨立委、外交國防委員會召委王定宇表示，國民黨團總召傅崐萁仍採取杯葛立場，還把立法院長韓國瑜、副院長江啟臣移出委員會，若持續用中國內容農場造謠，只會讓國民黨越來越像共產黨在台組織。

王定宇今表示，民眾黨團同意讓軍購特別條例一併付委審查，「這是好的進展，我們樂見」，目前藍白在立法院總預算不審、國防預算不審、國防特別預算和特別條例不審，通通擋在程序委員會，但2月1日後，民眾黨團有新成員果然不一樣，期待在新會期的程序委員會，能夠看到這樣的想法付諸實行。

王定宇說，身為外交國防委員會執政黨召委，也願意當面向民眾黨的國防委員請益、好好溝通，國家安全本來就沒有黨派之分；倒是國民黨到現在還在被親中的傅崐萁耍著玩，不僅要把長期在國防委員會的江啟臣移出，也許只因為江啟臣的想法跟國民黨主席鄭麗文不一樣，此外也要把韓國瑜移出委員會，讓委員會的國民黨立委可以紮紮實實的表達投票的意向。

王定宇認為，傅崐萁表達不會讓國防部的國防特別預算特別條例過關，還是採取杯葛國家安全的立場。都知道傅崐萁親中，但是不曉得親中到這麼離譜的程度，要阻擋也要講個道理，還在講7000億軍購沒有交付，國防委員會都已經開專案報告與多次詢答，幾乎所有先進裝備都如期交付，有的還提前，延遲的項目也都在趕工當中，也不是只有台灣，包括美國自己的需求跟全球買家都延遲。

王定宇強調，如果還是用中國內容農場的造謠在國會阻擋國防預算跟國防特別預算、特別條例，只會讓台灣人民看到國民黨越來越像是中國共產黨在台的組織，相信多數國民黨人不願意看見這樣的發展，傅崐萁一個人要擋下所有的國家安全相關的預算跟法案，就看國民黨立委們接不接受這樣的安排。

王定宇還說，如果國民黨接受，整個黨就跟傅崐萁、跟親共的力量綁在一起，「高市早苗在日本已經示範過一次了，為了自己的國家，我們都應該知道該怎麼做。」