立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

立法院多名立委一年多來在國會因立法院職權行使法」等，爆發肢體衝突相互提告，台北地檢署今偵結，依傷害等罪嫌共起訴現任立委謝龍介、柯建銘等10人，徐巧芯等4名立委獲不起訴處分。

其中被起訴10立委名單如下，國民黨籍的謝龍介、王鴻薇、陳玉珍、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁。民進黨籍的柯建銘、林楚茵、林淑芬。

立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪在2024年5月17日因「立法院職權行使法」等法案，在議場排列成人牆圍護主席台，涉將立委邱志偉從約2公尺高人牆上用力下拉，致頭頸受傷，併腦震盪症候群。

邱鎮軍當晚為了阻止沈伯洋順利爬至主席台，涉抓住沈的衣服將沈往下拉，導致他重心不穩，趴倒在人群上方，邱又將沈往下拉，導致沈墜落撞到主席台旁延伸長桌桌面，又頭頸部朝下方式衰落主席台下方走道，受有頭部外傷併腦震盪症候群等傷害。

同日，立委郭國文在議場接近主席台，洪孟楷伸出手指指向郭，吸引其他同黨委員注意，黃仁、張嘉郡、呂玉玲發現郭逐步靠近主席台，黃仁涉雙手朝郭的腰際施力推，導致從會議桌高台翻落，仰背方式摔落主席台前走到，尾椎骨折。黃起訴、洪、張、呂獲不起訴。

立委陳亭妃也提告徐巧芯重傷害未遂，控訴徐踹陳腳步害他跌倒，還將她壓制在地，導致膝蓋出血瘀腫傷害。檢方認為，當日議事有非常多次推擠或其他衝突，無法獲致陳當天的傷勢、跌倒、壓制是徐所為，給予徐不起訴處分。

民眾黨立委麥玉珍提告民進黨立委林淑芬，涉嫌在2024年5月24日預定審查立法院職權行使法修正草案，林用右手揮打他的臉部，導致左臉挫傷，麥原本要腳踢林卻沒踢中。北檢依傷害罪起訴林。

2024年7月8日，立院審查公職人員選舉罷免法修正草案，林楚茵在處席台椅上，因其他委員爭搶座椅發生拉扯，王鴻薇見狀也和林發生拉扯，林雙手推王，王涉右手揮向林的右臉，雙方均受傷。

2024年12月6日，國民黨立院黨團無預警變更議程，將公職人員選舉罷免法修正案排入議程並杯葛議事，陳玉珍涉嫌強行環抱林月珍抬離地面，將人摔倒，又腳踢林月珍，遭依傷害、強制罪嫌起訴。

柯建銘2025年3月25日下午7時許，立院審議國民黨提的兩公投案，涉嫌拿伸縮拐杖用力敲桌面2次，第二次敲桌時拐杖往前噴飛，擊中和他距離178公分、主席台前的立委徐巧芯，徐右手肘鈍挫傷。

柯建銘辯稱，拐杖分離彈飛和徐受傷無因果關係。北檢認定，拐杖功能是輔助行走，柯持拐杖以高舉過頭的力道猛烈敲擊意識桌，未注意自己行為創造不合理的風險狀況，導致徐被拐杖砸傷，認定行為間存在相當因果關係，依過失傷害罪嫌起訴柯建銘。