聽新聞
0:00 / 0:00

「很多立委出身地方議會」藍白：賴總統權力傲慢 歧視地方議員

聯合報／ 記者張文馨李人岳屈彥辰李成蔭林銘翰／台北報導

賴清德總統預計春節後邀五院院長國政茶敘，他昨天呼應立法院長韓國瑜「大事『化』小」期待，稱也許在茶敘後，能達到化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。賴總統也提及，這屆立法院有很多立委出身地方議會，中央運作和地方不同，呼籲在野黨必須遵守憲政運作；對此藍白立委反批賴總統權力傲慢、歧視地方議員。

賴總統昨開記者會呼籲朝野支持軍購預算條例，對於邀五院院長國政茶敘，他表示，上一次邀韓國瑜時，韓國瑜多所為難，認為要得到各黨授權才能談；這次他不會去特別強調什麼任務，先不要談及談話內容和主題，就是聊天、茶敘，能茶敘到什麼程度，自然發展。

藍白將自提國防特別預算條例版本，賴總統說，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，一定要有行政院版本才符合憲法要求，沒有行政院版本，缺少國防部專業規畫的各項軍購需求，不利建軍。賴總統說，這屆立委很多都是直接從議會上來，地方議會的運作，與中央層級的立法院和行政院運作不同；他當過地方首長，地方的工作事項與層次，與五院運作完全不同，中央有憲政架構存在。在野黨在立法院行使職權時，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

國民黨立委王鴻薇質疑，賴總統根本是職業歧視，「賴總統自己也是台南市長上來的，過去還被監察院彈劾過，現在是看不起民選議員嗎？」

賴清德 國民黨

延伸閱讀

呼應韓國瑜大事「化」小 賴總統：盼春節茶敘化干戈為玉帛

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜籲檢調不要當政治打手

賴總統邀五院院長茶敘 黃國昌盼韓國瑜苦心別被糟蹋

相關新聞

「很多立委出身地方議會」藍白：賴總統權力傲慢 歧視地方議員

賴清德總統預計春節後邀五院院長國政茶敘，他昨天呼應立法院長韓國瑜「大事『化』小」期待，稱也許在茶敘後，能達到化個人小利為...

賴總統大陣仗開記者會 張競：消費軍人 操作政治情勒

賴清德總統率國防部長顧立雄、參謀總長及三軍司令開記者會，喊話在野黨盡速審議軍購特別條例。國安局前局長李翔宙質疑，這場記者...

不依法發錢 藍：國軍沒士氣 武器變廢鐵

賴清德總統再度喊話在野支持軍購特別條例，國民黨昨批，賴總統對軍人待遇條例視若無睹，不願依法發錢給國軍，「沒士氣，武器變廢...

冷眼集／親上火線 賴教授教訓國會

賴清德總統於春節前夕率三軍司令親上火線，呼籲朝野盡快審查軍購特別條例，並強調國家安全必須「自助人助」。但賴總統前一秒才喊...

促審軍購 賴總統：延宕恐跌出美優先名單

賴清德總統昨親上火線開記者會，呼籲立法院盡速審查行政院所提國防特別預算條例，否則可能讓台灣跌出美國的優先名單。國民黨團總...

李文忠：不符國防特別預算正當性項目 應回歸年度預算

立法院藍、白陣營都將提出自己版本的「國防特別預算條例」草案，前退輔會副主委李文忠今天建議，不能清楚說明採特別預算的正當性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。