「很多立委出身地方議會」藍白：賴總統權力傲慢 歧視地方議員

賴清德總統預計春節後邀五院院長國政茶敘，他昨天呼應立法院長韓國瑜「大事『化』小」期待，稱也許在茶敘後，能達到化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛。賴總統也提及，這屆立法院有很多立委出身地方議會，中央運作和地方不同，呼籲在野黨必須遵守憲政運作；對此藍白立委反批賴總統權力傲慢、歧視地方議員。

賴總統昨開記者會呼籲朝野支持軍購預算條例，對於邀五院院長國政茶敘，他表示，上一次邀韓國瑜時，韓國瑜多所為難，認為要得到各黨授權才能談；這次他不會去特別強調什麼任務，先不要談及談話內容和主題，就是聊天、茶敘，能茶敘到什麼程度，自然發展。

藍白將自提國防特別預算條例版本，賴總統說，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，一定要有行政院版本才符合憲法要求，沒有行政院版本，缺少國防部專業規畫的各項軍購需求，不利建軍。賴總統說，這屆立委很多都是直接從議會上來，地方議會的運作，與中央層級的立法院和行政院運作不同；他當過地方首長，地方的工作事項與層次，與五院運作完全不同，中央有憲政架構存在。在野黨在立法院行使職權時，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

國民黨立委王鴻薇質疑，賴總統根本是職業歧視，「賴總統自己也是台南市長上來的，過去還被監察院彈劾過，現在是看不起民選議員嗎？」