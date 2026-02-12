聽新聞
賴總統大陣仗開記者會 張競：消費軍人 操作政治情勒

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴清德總統率國防部長顧立雄、參謀總長及三軍司令開記者會，喊話在野黨盡速審議軍購特別條例。國安局前局長李翔宙質疑，這場記者會的對象究竟誰？假如記者會試圖以「國際支持加上民意壓力」當作對內施壓的工具，在野黨感受到的不是「溝通」而是「被架空」，可能產生反效果。

中華戰略學會資深研究員張競說，賴總統要求三軍司令陪同出席記者會，如此消費職業軍人作為政治操作情緒勒索籌碼，充份顯現政治高層的指揮道德，以及應對政治爭議的智慧高低與判斷水準。爭取預算、說明政策，有既定的章法與規則，假如要淪為政治動員、鼓動選票的層次施壓立法院，卻不知真誠溝通說明，豈非曝露出黔驢技窮的真實窘態。

李翔宙指出，賴總統強調的訴求鏗鏘有力，確實也符合當前區域安全形勢的急迫性，問題是，這些話應該對誰說？若對象是台灣民意，民主體制的精髓在：民意支持不能取代代議機制的審查程序，將複雜的預算監督問題簡化為「支持國防vs.阻撓國防」的二元對立，恐怕是對民主制度的傷害。

李翔宙說，如果對象是在野黨和立法院，這場記者會就完全弄錯了方向。憲政體制下，行政部門應該到立法院接受監督、進行協商，而非總統府對媒體喊話；當在野黨要求總統到立院進行國情報告，但總統選擇以記者會回應，這本身就是一種程序性的對抗，而非實質性的溝通。

