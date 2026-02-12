不依法發錢 藍：國軍沒士氣 武器變廢鐵

賴清德總統再度喊話在野支持軍購特別條例，國民黨昨批，賴總統對軍人待遇條例視若無睹，不願依法發錢給國軍，「沒士氣，武器變廢鐵」。國防部長顧立雄說，齊頭式大幅調升單一勤務加給，無法合理反映各項勤務專業特性。行政院重申已聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會即時追溯補齊。

國民黨表示，賴總統急著「勒索」立法院通過一點二五兆元軍購，卻抹黑加薪是違憲。國民黨版修正案早在去年六月三讀通過，法定今年元旦上路，賴政府不編預算執行，還搞釋憲拖延。賴總統說軍購不能等，難道軍人生計能等？請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。

賴總統表示，近期有輿論指出預算延宕是因政府沒有編列志願役加薪三萬元，但這是錯誤連結，民進黨比國民黨更照顧國軍，過去十年已經四度替軍公教加薪。

顧立雄說，從二○一七到二○二五年，軍公教調薪共計廿七次，其中國軍調整各項勤務加給達廿三次，包括調升戰鬥部隊加給七次，地域加給四次，士官長專業加給一次和士官督導長職務加給一次。同時檢討網路戰、空降特戰、儀隊和軍法等加給，去年也獲行政院核定調升五項加給，並配合軍公教加薪和改建、整建營舍與職務宿舍等改善福利措施，到去年底為止，人力編現比提升到百分之八十、留營率達百分之八十七點二，志願役人力比二○二四年增加了三千人。

顧立雄強調，國軍的勤務加給必須考量各項勤務專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，分別訂定不同對象、金額。齊頭式大幅調升單一勤務加給，不但無法合理反映各項勤務專業特性，也不能吸引官兵到任務繁重的單位服務，甚至惡化問題。

行政院發言人李慧芝說，立法院沒有編列預算的權力，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上調整、即時追溯補齊，相關人員權益不會受影響。

參謀總長梅家樹表示，美方已在上周提出首批發價書草案，若不能在三月底前簽署付款，可能將導致全案取消。