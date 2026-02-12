冷眼集／親上火線 賴教授教訓國會

賴清德總統於春節前夕率三軍司令親上火線，呼籲朝野盡快審查軍購特別條例，並強調國家安全必須「自助人助」。但賴總統前一秒才喊話朝野要團結，下一妙又化身「賴教授」訓話國會，如此姿態卻要朝野「自助人助」？恐怕緣木求魚。

賴總統昨特別列舉日本國防預算一點八兆元、南韓一點四兆元，藉此凸顯國防預算重要性，否則會跌出「優先交貨名單」，卻忽略一點二五兆對台灣而言並非小數目，占了台灣三兆總預算近百分之卅，在野黨豈能不嚴審？

賴總統向朝野喊話國家安全不能等，但又突然話鋒一轉指審軍購條例「根據憲法一定要有政院版」，但翻閱憲法均無法律案一定要有政院版之說，大法官更曾解釋行政院、司法院、考試院、監察院、立法委員會等均具有提案權，像是近期的外送人員專法就沒有政院版本。賴總統錯引憲法，令人聽了一頭霧水。

賴總統還指「本屆許多立委是議員上來的」，可能不了解中央與地方運作的差別，遭質疑在暗指國民黨立委徐巧芯，不過像是民進黨立委王世堅、黃捷、吳沛憶等也是議員出身，難道這些立委也不懂中央與地方的運作嗎？賴總統如此質疑國會，恐怕有失公允，也被認為有職業歧視。

對美軍購預算一日不過，民進黨政府肩上的壓力就愈來愈沉重。也因此，賴政府先是釋放美方下發價書通牒訊息，賴總統昨接著又親開記者會說明，對在野黨步步進逼。

賴總統喊話在野「自助人助」，但不論國家安全或相關預算審議，賴總統同樣需要「自助人助」。對外，因應中共威脅，我國要展現守護國安決心，但同樣不能放棄兩岸對話，避免兵戎相向；對內，因為朝野長期對立，國防等預算卡關。府院與其一味向在野情勒、施壓，賴總統更應拿出誠意行動，與其將三軍司令找來當看板，倒不如思考如何化干戈為玉帛，才能讓預算與政策向前推進。